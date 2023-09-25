萬里蟹來了！中秋連假活蟹市集登場 活蟹福袋限定開賣

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新北市萬里蟹產季又來了，今年沒有颱風侵襲，三點蟹、花蟹、石蟳產量多、品質佳，新北市政府今（25）日舉辦宣傳記者會，預告野柳假日活蟹市集將於9月29日起至11月26日開賣，29日下午還有百份福袋特賣會，原價2斤活蟹原價800元、只要399元，在地餐廳同步推出萬里蟹限定菜單，搶攻商機。

新北市漁業處指出，今年以「食蟹．鱻味滿滿」為主題，並跨足文創界，推出「萬里蟹X白爛貓」專屬濾鏡，9月29日起至11月26日到淡水漁人碼頭、富基、龜吼及野柳四大漁港掃描QRcode套用限定濾鏡，讓萬里蟹吉祥物及白爛貓一同出現在拍照畫面，10月14日更邀請白爛貓家族到漁港同樂。

受到好評的野柳假日活蟹市集，於9月29日至11月26日每週例假日及國定假日開賣，漁業處表示，市集攤商提供現撈鱻猛萬里蟹及代客蒸煮服務；29日13時30分在活蟹市集舉辦萬里蟹福袋特賣會，百份2斤活蟹福袋只要399元，並加碼贈送可口可樂一罐，福袋開賣前20分鐘開始發放號碼牌。

漁業處表示，捕蟹漁民為回饋民眾，10月21、22日的百份萬里蟹福袋，分別加碼贈送味王鮮蝦湯麵一碗以及可口可樂一罐，還有捕蟹體驗、漁村導覽等活動，免費報名。五星餐廳「望月樓」10月2日至11月30日，供應限定菜單「一蟹知秋」，涵蓋新奇士橙蒸花蟹、沙茶皮蛋三點蟹煲以及午間限定的蟹肉鮮蝦餃等特色佳餚。

去年萬里蟹與富邦悍將合作「萬里蟹棒球主題日」，反應熱烈，新北市政府今年再度邀請Fubon Angels人氣隊員檸檬、丹丹，10月14、15日前進富基魚市及龜吼漁夫市集中繼市場擔任一日店長與攤商互動，同時透過直播方式帶領觀眾走訪漁港，直播過程還會抽獎贈送3張魚市千元抵用券。

新北市副市長劉和然表示，萬里蟹正「著時（台語發音，意指當季」，花蟹、三點蟹、石蟳各具特色且美味，萬里蟹福袋近市價5折，只有野柳假日活蟹市集買得到，邀請民眾到北海岸來遊玩品蟹，度過美好的秋日假期。