睡飽不發胖！專家：過了這時間「別喝咖啡」

【中時新聞網 栗筱雯】肥胖與許多疾病有關。美國新罕布夏州富蘭克林皮爾斯大學最近發表5000人研究結果,上午7時至9時是一天之中最佳運動時段,與9時過後時段運動相較,上班前運動,一星期累計150分鐘,體重少了6磅,BMI降低,飲食相對健康。英國《電訊報》以此彙整專家建議訂出作息表,尤其注意咖啡、酒類攝取時段,顧好睡眠品質有利健康減重。

上午7時起床:倫敦大學學院教授惠特摩(David Whitmore)說,每個器官的生理時鐘經由大腦生理時鐘同步運作,大腦生理時鐘由眼睛接觸光線時間而設定。睡眠專家梅多斯(Guy Meadows)建議每天固定時間起床,睡眠、進餐、接觸光線時間規律,整體生理時鐘可準確運作。

上午7時20分運動:運動能燃燒脂肪與葡萄糖。富蘭克林皮爾斯大學(Franklin Pierce University)研究指,一夜未進食,體內葡萄糖儲量偏低,清早運動能燃燒更多脂肪,早餐前應做有氧運動40分鐘,如慢跑、騎單車。

上午10時吃早餐:多項研究顯示間歇斷食有助減肥,倫敦國王學院科學家建議斷食間隔10小時之內。10點吃早餐比較沒那麼快餓,以蛋白質為主;日本研究指,上午攝取蛋白質更容易代謝,增強肌肉。晚上8時後別進食,讓身體在睡前有時間消化晚餐。

中午12時後別喝咖啡:攝取一杯濃縮咖啡的咖啡因,人體需要6小時清除。梅多斯建議睡前至少6小時別碰咖啡以防睡不好,睡眠不足會增加飢餓素(ghrelin)、降低瘦體素(leptin),讓人更想進食、難有飽足感。一天喝2、3杯咖啡無妨,但限正午以前。

下午2時補充碳水化合物:營養專家奎爾(Ulrike Kuehl)說,這個時段人體對胰島素更敏感,消化熱量成效佳,適合攝取一日所需的大部分碳水化合物。

下午3時42分小休息:梅多斯建議,放空片刻有助夜間睡眠。2015年發表於《英國醫學期刊》的研究建議,每小時從辦公桌起身步行2分鐘可消耗熱量、保持活力,早逝風險降33%。

下午5時肌力運動:2019年加州一項研究發現,下午4時至6時核心體溫最高,肌肉關節暖身狀態最好,適合舉啞鈴、瑜珈這類鍛鍊,增強肌肉兼燃脂。2018年研究顯示,傍晚過後運動有助晚間更快入睡,但別在深夜劇烈鍛鍊或睡前運動,否則會讓入睡延後1小時。

傍晚6點吃完晚餐:奎爾說,深夜進食易拉高血糖與胰島素濃度,不利睡眠,新陳代謝細胞活躍無法休息再生,身體就不能進入休息狀態。晚餐在睡前3至4小時結束,最利減重。

晚間8時休閒但別喝酒:運動科學家史塔基爾(Nigel Stockill)提醒,1個單位的酒精會讓修復性質睡眠延遲1小時,喝一大杯紅酒等於攝取3個單位的酒精。深夜喝酒,隔天起床不僅會覺得沒睡好,還很想吃碳水化合物。

晚間10時就寢:睡滿8小時有助減肥。2016年研究發現,睡眠不足令體內化學物質2-AG濃度上升3分之1,2-AG會增加飲食產生的愉悅感,讓人更想吃。2017年芝加哥大學研究指,提前75分鐘就寢,熱量攝取可減270卡(3片餅乾)。就寢前宜放慢步調,製造昏暗環境,別滑手機。

文章來源:How to optimise your body clock to lose weight

★中時新聞網關心您:喝酒過量,有礙健康!