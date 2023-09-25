2024年台北國際食品系列展 報名將開跑

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台北國際食品系列展（Food Taipei Mega Shows）將於明（2024）年6月26日至29日在台北南港展覽1、2館舉行。展覽聚焦「未來食品Food for Future」以及「食安永續Food Safety & Sustainability」兩大主軸，鏈結食品產業上中下游相關業者，共同構建營養、好吃、永續的食品生態圈。台北國際食品展將於今（2023）年10月26日開放參展報名，其餘系列展將於今（2023）年11月9日開放，歡迎有興趣業者至展覽官網查閱參展辦法並踴躍報名！

在全球永續浪潮下，食品產業齊心發展綠色永續供應鏈，不僅積極投入低碳食材與替代性食材的開發、運用「可回收、循環利用、可生物分解材質」之環境友善包材、亦導入數位化製程，維持穩定風味與質地，力求精準減碳。明年Food Taipei Mega Shows將攜手參展企業展示永續供應鏈，例如台北國際食品展（Food Taipei）新成立的「未來食品區」，將徵集植物基食品與技術、替代性食材、銀髮友善食品以及微生物發酵技術等業者參展。此外，展覽期間將推出「ESG Achievement 獎章」，召集食品加工機械、生技製藥機械、餐飲設備等企業參與，評選出積極投入ESG實踐進程的廠商，協助食品產業提升綠色核心競爭力。

此外，因應AI科技、數據分析及智慧化的發展趨勢，終端消費市場的餐飲與飯店產業不斷透過人工智慧、物聯網等軟硬體與整合平台，優化作業流程及解決餐飲缺工問題。台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（Taiwan Horeca），明年將成立「智慧餐飲設備區」，徵集軟體平台及應用程式、自動送餐設備與裝置、雲端廚房、智慧販賣機等業者參展，呈現最新智慧科技與解決方案，協助業者掌握策略布局，擁抱數位轉型商機。

明（2024）年台北國際食品展（Food Taipei）將於今（2023）年10月26日開放參展報名；今（2023）年11月9日則開放機械設備相關展覽報名，包含「台北國際食品加工機械展（Foodtech Taipei）」、「臺灣國際生技製藥設備展（Bio/Pharmatech Taiwan）」、「台北國際包裝工業展（Taipei Pack）」及「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（Taiwan Horeca）」。除了最新產品展示外，精采多元活動包含趨勢論壇、品牌聯名活動、食話食說-網紅逛展等，更多展覽資訊及完整參展辦法，請至展覽官網查詢。

台北國際食品系列展各展官網：台北國際食品展（www.foodtaipei.com.tw）、台北國際食品加工機械展/臺灣國際生技製藥設備展（www.foodtech.com.tw）、台北國際包裝工業展（www.taipeipack.com.tw）、台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（www.taiwanhoreca.com.tw）。