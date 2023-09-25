8千名移工額度不夠用 勞動部已同意追加7千名

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國土管理署長吳欣修25日表示，8月1日公告受理一般營造業移工申請後，8月共有570件符合申請要件，共計核配9,048移工名額，25日已核發雇主資格認定函給申請者。

內政部從申請情形發現營造業者對於人力有其需求，超過首波8,000名額度。因此，為滿足業者人力需求，經向勞動部申請增額第二波7,000名額度，也已獲得同意，總計共有15,000名移工額度可供綜合營造業、專業營造業及土木包工業的業者申請核配，以改善營造業缺工情形。

國土管理署說明，9月14日已召開營造移工額度分配審查會議，移工核配審查小組由行政院公共工程委員會、勞動部職業安全衛生署、勞動部勞動力發展署等機關代表及專家學者組成，依照分配額度及實際申請情形來進行核配討論。

8月首波通過資格審查的案件，經核配會議討論，考量首波符合申請資格的甲等綜合營造業所申請移工名額已超過首波可分配的8,000名額度，加上其承攬工程規模達一定門檻可申請引進專案移工，經討論後分配比例採9成進行分配，其餘營造業別則採全額分配。

8月申請案件共核配9,048名，25日已核發雇主資格認定函，核配結果及可供分配額度已公布於國土管理署網站，之後申請案件採掛件順序依分配比例逐案審查辦理分配。

建立增、減額核配機制，鼓勵業者提升施工品質及落實安全管理

國土管理署最後表示，取得雇主資格認定的業者，後續還要向勞動部辦理本國勞工求才登記後，才能進行移工招募事宜。後續也會與勞動力發展署、移民署及營造公會等單位共同合作，督促營造業者加強海外選工及法令宣導，提供營造移工來臺後生活適應與照顧的支持，以保障移工勞動條件。

未來也會持續追蹤國內營造業勞動力供需情況，滾動式檢討相關政策，以促進營造產業轉型升級及永續發展。