《國際經濟》重演鬱金香狂熱？ AI智庫：輝達只值這個價 小心崩盤

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】機器學習智庫及AI財金諮詢公司Rebellion Research表示，今年輝達（Nvidia）股價漲勢之猛，已經使其估值達到泡沬程度，讓人聯想到17世紀、史上最早的泡沫經濟—鬱金香狂熱，以及1990年代末期的網路泡沫。

輝達今年來股價飆漲約2倍，目前來到416.10美元。該智庫在本月稍早表示，現在輝達估值已嚴重高估，隨時可能崩盤。

Rebellion分析師在報告中指出，就歷史來看，從17世紀的鬱金香狂熱，到1990年代末期、2000年代初期的網路泡沫，金融市場見證過無數次資產泡沫。在生成式AI狂熱帶動下，以及受到獲利飆升激勵，輝達近來的股票表現似乎出現了這種投機泡沫的許多特徵。我們認為輝達是一家偉大的公司，但其每股可能只值300美元。

像ChatGPT這類生成式AI程式仰賴先進的GPU晶片，而輝達則在這個領域占有主導優勢。該公司接連發布令人驚豔的季報與展望，顯示這波AI熱潮已經引爆了對其產品的需求，投資人也紛紛搶進當股東，目前輝達市值已經突破1兆美元，成為繼蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet之後，第5家加入「兆元俱樂部」的科技公司。

但Rebellion認為AI的「實用性和獲利性」仍有待觀察，這使輝達目前的股價顯得有些脆弱。策略師警告，輝達目前的本益比看起來也被高估，如果聯準會為了對抗通膨，最終將利率維持在較高的水準一段較長的時間，那麼輝達的股價表現可能陷入困境。

Rebellion使用機率模型來生成市場預測，並將輝達的估值與過去400年來幾次赫赫有名的泡沫事件做比較，其中包括1630年代的荷蘭鬱金香狂熱。當時鬱金香球莖合約價格飆出天價，只要用3顆鬱金香球莖就可以在阿姆斯特丹買下一棟房子，這也創造出史上第一場投機性的金融泡沫。而最近的一次發生在1990年代末期、2000年代初期的網路泡沫，這場泡沫爆破時，導致以科技股為主的那斯達克指數在2000年3月至2002年10月大崩盤。