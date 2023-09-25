接見英貿易特使 蔡英文：台英能源及風電可深化合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統蔡英文今（25）日上午接見「英國對台貿易特使、英國國會上議院副議長福克納勛爵(Lord Faulkner)」時，感謝他努力深化台英夥伴關係，更長期關心臺灣的安全穩定及國際參與。她說，雙方並於今年7月正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），就投資、能源與淨零碳排、數位貿易等三大領域展開諮商，彼此在經貿和能源等各領域，都有很大的合作發展空

蔡英文致詞時表示，這5年來，台灣和英國在各領域持續深化合作，尤其雙方都積極發展再生能源，像是風電方面，目前，台灣沿海離岸風機已設置超過250座。我們也期待與英國增進能源議題上交流。

蔡英文表示，今年6月「台英能源對話會議」過後，非常歡迎這次福克納勛爵來訪，率領10家再生能源企業參加「台英再生能源交流圓桌會議」以及「淨零科技趨勢論壇」。

他進一步指出，經貿及投資合作是台英夥伴關係的重要一環，在福克納勛爵積極推動下，今年7月雙方正式啟動「深化貿易夥伴關係」，就投資、能源與淨零碳排、數位貿易等三大領域，展開諮商。

蔡英文也祝賀英國，在今年7月順利簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並即將成為正式會員。期盼未來英國能支持台灣加入CPTPP，一起為全球公平貿易及供應鏈韌性做出貢獻。

蔡英文也藉此機會感謝英國政府，連續3年公開支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），並在今年3月發布「整合性政策評估更新」報告。今年8月，英國國會也公布針對「向印太傾斜」政策的檢討報告。這兩份報告都強調台海和平穩定的重要性。她相信，對於全球的和平穩定具有重要的意義。

蔡英文強調，台灣和英國共享民主自由的價值，在經貿和能源等各領域，都有很大的合作發展空間。她也感謝福克納勛爵，努力深化台英夥伴關係，更長期關心台灣的安全穩定及國際參與，並祝福他這次來訪，行程圓滿順利，有豐富的收穫。

而福克納致詞時表示，5年前，他以英國對台貿易特使身分來台，記得當時雙方就深化經貿投資關係，及再生能源和離岸風電合作方面，有非常豐富討論。

福克納表示，即使在疫情最嚴峻的期間，台英雙邊貿易額也持續穩健成長，甚至在去年達到86億英鎊，這反映出台灣持續作為英國和全世界的重要貿易夥伴，全世界也越來越認同台灣對全球供應鏈的重要性，尤其是在半導體及科技方面。我們也都同意要擴大並深化經貿關係，「深化貿易夥伴關係」即有助於促成雙方更進一步的合作。

福克納認為，為深化經貿投資，台英在淨零碳排、能源轉型以及科技方面，還有許多合作空間。例如，英國是台灣在綠能轉型主要夥伴，有超過40家英國離岸風電公司在台灣設有據點。除了再生能源方面合作，本月初，台灣的國際半導體展，英國也首度推出「英國國家館」。因此，他很開心能再度回到台灣，看見雙方合作的進展，並進一步討論如何提升經貿投資、淨零碳排及科技方面的合作。