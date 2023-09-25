中秋派對來這裡！住飯店還能在室內露營、烤肉？

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誰說中秋節只能吃烤肉、柚子、看月亮？中秋連假也能質感又好玩！今年小鹿文娛集團舉辦「中秋節團聚的一百種方式」一系列線上線下活動，聯合旗下三館與「Filter017」一起將戶外露營搬進旅店，打造都市中的野派生活。9月27日起只要入住「路境行旅 府前館」、「路徒行旅 中華館」或「路徒PLUS行旅」，不僅旅店大廳打造露營氛圍可打卡，加入會員並在LINE@輸入通關密碼，還有機會把質感系露營設備帶回家，多達15個獎項，最高可抽人氣嚴選商品「防潑雙人摺疊露營椅」（市值3580元）。

只有露營還不夠，飯店烤肉才對味！特別加碼與台灣實境解謎品牌「城市尋寶」合作，中秋連假期間（9/28至10/1）入住「路境行旅 府前館」或「路徒行旅 中華館」，加價790元即可體驗台灣獨創實境解謎遊戲「炙力測驗4人套組」，在遊戲中找尋燒烤秘笈，官網還會定期更新排行榜，趕快加入中秋尋寶隊伍吧！（數量有限，售完為止）

小鹿文娛致力於跨足多元文化，擅長打造風格迥異的旅店，旗下「路境行旅 府前館」以都市中的奇幻森林為主題，本次與擅長元素融合的「Filter017」合作，以「In/Out」的理念，企圖在都市中打

造森林露營體驗，連結自然與城市，旅人可以用不同方式，讓戶外風格也能融入生活；而「城市尋寶」則是以台灣文化特色為主題的實境解謎品牌，「炙力測驗」此款遊戲跳脫時間、空間限制，適合搭配中秋節烤肉，隨時隨地與家人朋友，一起燒腦、一起狂歡。

中秋節不論是約三五好友外出遊玩，還是想宅在室內團聚，都由你定義！除活動期間入住旅客可抽到Filter017大獎外，至小鹿文娛社群分享中秋節團聚方式，也有機會把好禮帶回家，留言每超過100則，就加碼一個獎項，留言越多中獎機率越高。中秋連假倒數計時中，享受露營烤肉不用再煩惱，無論是住宿、行程和禮品都幫你規畫好了，趕快揪家人、朋友一起來場最具質感與特色的中秋旅程！活動詳情可至小鹿文娛官網：https://www.fawn-group.com/news.php?ID=117。

活動內容：Filter017住宿抽獎活動9月27日起；城市尋寶「炙力測驗４人套組」9月28日至10月1日，限時優惠790元（原價1540元）

活動地點：「路境行旅 府前館」、「路徒行旅 中華館」、「路徒PLUS行旅」