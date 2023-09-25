產蛋率僅52％遠遠落後！台灣動團：進口救急不如產業升級

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進口蛋食安爭議不斷，進而引起社會紛擾及民眾食不安全問題，根據統計，台灣在養母雞高達4500萬隻，然而產蛋率僅52％，遠低於多國的80％，國內仍然缺蛋。台灣動物社會研究會指出，進口蛋只能救急但不能救窮，國內養雞產業的落後進而導致產能低落。

台灣動物社會研究會與蛋農、立委等今(25)日召開記者會，呼籲在進口蛋引發社會紛擾之際，執政黨及總統參選人能正視台灣蛋雞產業長年落後，並提出具有高度及遠景的產業轉型革新政策，保障國人糧食安全與品質。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣人口約2300萬，截至2022年底統計，母雞在養量高達4500 萬，超越世界各國人、雞比，但因飼養環境及技術落後，台灣長期陷入「雞越養越多，汙染越來越嚴重，蛋卻依舊不足」的困境，甚至還要靠進口的惡性循環。

根據2021年聯合國糧農組織(FAO)統計，以同樣一隻人為育種的蛋雞來說，在台灣的飼養條件下每年平均只產190顆雞蛋，遠低於全球平均的202顆；而台灣蛋雞產蛋率僅約52％，同樣人口大於2000萬，GDP與我國相近的西班牙和義大利，產蛋率卻都在80％上下，遠高於台灣。

陳玉敏指出，蛋荒不是蛋雞養得不夠，而是養不好、產蛋效能差，台灣近8成蛋雞場是傳統格子籠飼養，蛋雞長期處於各種緊迫狀態，疫病抵抗力差，加上禽舍老舊殘破、知識技術無法提升、蛋農人口老化等結構性問題，導致產業落後、產能低落，無法因應禽流感、極端氣候等威脅，一旦染疫母雞死亡率變高，便雪上加霜爆發蛋荒危機。

陳玉敏說，格子籠雞蛋生產系統將許多成本外部化由整體社會負擔，包含雞糞、臭味的環境汙染、預防性抗生素添加造成病菌抗藥性、藥物殘留的食安風險、人畜共通疾病(如禽流感)等，是政府長期失職所致。農業部2023年提出的禽舍升級計畫中，就編列4.3億專門補助雞糞處理設備，但如果採用非籠飼系統生產雞蛋，便可以減少污染，節省大筆公帑，「我們要的應該是健康的蛋，而不是一直要求低廉的蛋」。