企業行善助身障者 捐贈竹縣復康巴士及救助金

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品豐大中華證券投資顧問公司董事長蔡彰鍠，發願捐贈全台22輛高頂復康巴士，25日第20輛捐贈給新竹縣政府，並提供10萬元急難救助金，縣長楊文科特別回贈琉璃文創品感謝，希望更多企業加入做好事、做善事的行列，讓愛綿延不絕。

楊文科指出，112年度新竹縣復康巴士已增加到37輛，運用公益彩券盈餘分配基金專戶，服務近95萬人次持身障證明或因疾病造成下肢行動不便的民眾，提供就醫、就學、洽公及社會參與時安全無礙的交通工具。

蔡彰鍠是虔誠的三寶弟子，他說世間的喜悅來自於讓他人快樂，5年前公司樓上發生火警，他救了一位坐輪椅的老人，體會到身障者的無力和無奈，在公司有能力時，就發願捐贈復康巴士給全台灣與離島的縣市，新竹縣是第20輛，下個月完成台東、基隆的捐贈，願望就圓滿達標，希望能拋磚引玉，帶動社會善的循環。

品豐大中華證券投資顧問公司也加碼捐助新竹縣社會救助金專戶10萬元。社會處指縣府時常會遇到許多需要急難救助的弱勢民眾，社會救助金專戶更顯重要。

民眾愛心捐款可前往台灣銀行公庫業務櫃檯，將愛心捐款匯入專戶，銀行專戶名稱：「新竹縣社會救助金專戶」、金融機構：0040680 臺灣銀行竹北分行、帳戶號碼：068-038-094775，並於捐款後傳真匯款資料至新竹縣政府社會處社會救助及社工科，傳真號碼：(03)5532424，並填寫捐款人姓名、收據抬頭、電話及收據寄送地址，以利核對後寄發收據。