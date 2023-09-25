《傳產》囤房稅 北巿不動產開發公會陳勝宏大喊合理對待

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】立法院日前開議，囤房稅的修法即將討論。台北巿不動產開發公會理事長陳勝宏認為，起造人是新建房屋的生產者，待售餘屋是存貨不是囤貨，行政院草案卻對剛拿到使用執照的新屋就開始課徵囤房重稅，讓建築業覺得非常不合理。

陳勝宏說，建築業面臨缺工缺料未見舒緩、實施房地合一2.0、土融要求18個月內ㄧ定要動工、央行兩年多來連續祭出五波信用管制等重拳，已讓建築業經營環境艱辛。今年7月1日平均地權條例修法上路，又進一步限制私法人購屋、對預售案嚴管，更是雪上加霜。平均地權條例是要引導建商朝向先建後售，但先建後售必遭囤房稅重稅打壓，多方夾殺之下，建築業真的不知道該怎麼做。

陳勝宏以臺北市為例，112年7月1日後的房屋構造單價雖然是實際造價四成，但乘上路段率後就可能超過實際造價，以草案4.8%最高稅率核課房屋稅，等於繳房屋稅約16年，財產已形同沒收，這時都尚未到達更新重建年期。

公會曾邀請相關財稅、法律、地政專家舉行兩次座談會，對於囤房稅提出1.起造人不應與購買囤積者課徵同樣之最高稅率、2.稅基、稅率雙漲，將產生刨根效果、3.草案雖給予2年銷售期，但是領得使用執照即已開始課徵囤房稅，銷售期缺乏實益、4.起造人新建之商工用途房屋同屬存貨性質商品，倘逕課囤房重稅率，缺乏合理性、5.待售期2年過短，於巿場不景氣或政策因素下尤烈、6.就起造人囤房稅率宜由中央統一制定」等六項看法，認為即使要課，也要公平合理。

陳勝宏建議，起造人待售期2年內課徵1.5%稅率；待售期在2至5年課徵2%稅率；5年以上就一般稅率課徵，以減少對建築業衝擊，也避免轉嫁至房價。