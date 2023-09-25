信邦電子導入SAP人資雲 加速全球人才數位轉型

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信邦電子（3023）25日宣布與SAP台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）攜手合作，導入 SAP SuccessFactors 人資雲，藉以打造全球統一的人力資源管理雲端平台，助力集團海外布局。

信邦指出，未來將陸續在台灣、中國、美國、匈牙利、墨西哥等據點導入 SAP SuccessFactors 人資雲，全面優化信邦在各地市場的人才招聘、培育、員工發展、留任等流程，強化人才管理的數位轉型。

信邦近年擴張腳步加快，近年更升級產品研發力，跨足汽車電子、航太、工業控制、醫療器材和消費性電子產品領域，在全球的佈局也愈來愈綿密，目前在台灣、中國、日本、英國、德國、匈牙利和美國等地廣布據點，商業版圖遍及世界。隨著集團快速成長，海外員工不斷增加，為提升總部管理效率，改變多地多套系統模式，並減少資訊人員手動跨系統彙整資料的時間，信邦決定導入 SAP SuccessFactors 人資雲，以單一雲端平台，整合全球據點人事數據，優化招聘入職體驗、人員培訓、獎酬計畫、員工關懷調查等流程，不僅提高人資日常作業效率，更強健總部跨國人才管理。

信邦指出，透過此數位轉型，未來信邦全球人才可以統一管理，在使用一致的職位標準、績效評鑑制度、學習發展藍圖等人資數據標籤後，總部更能清晰掌握全球人才現況，精準規劃未來人才供需戰略，支持公司業務發展。例如，信邦之後在規畫海外開展新廠時，若想在內部尋求有意願外派、具備一定年資、管理經驗、語言能力等條件的優秀員工，人資部門可快速透過 SAP SuccessFactors 人資雲，從全球員工數據庫中，找到合適的外派人才；同時，信邦也可借助系統內建的各國本地化方案，打造快速且符合當地法規的入職流程，以加速延攬優秀的海外人才。

信邦董事長王紹新指出，近年集團事業版圖持續擴大，並看準永續及 AI 等國際產業趨勢，除在製程中積極尋求業務轉型變革，同時也在內部大力推動人才數位轉型計畫，盼能在新時代中與員工共同成長。此次，信邦與SAP 和IBM專業顧問團隊合作，導入 SAP SuccessFactors 人資雲，全面優化集團人力資源流程，打造數位化管理機制，盼能讓信邦可以更好掌握全球人才規劃，進而實現與員工共好共榮的永續發展目標。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟也表示，企業擴張海外市場時，常因為世界各地員工的語言、文化、工作模式等差異，迎來經營管理上的挑戰，企業亟需一套完善的國際級人資管理平台，支援其流程設計、作業程序符合各地法規、尊重在地文化，此時具備全球經驗，支援端到端招聘、選用、培訓、晉升和留用等人力資源管理流程的人資雲就至為重要，著眼於此，未來信邦將會陸續在台灣、中國、美國、匈牙利、墨西哥等據點導入 SAP SuccessFactors 人資雲，落實一致的員工體驗。