長者吞嚥困難也能慶中秋 中醫大新竹附醫教做「介護食」月餅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中秋佳節閤家團圓，如果家中長輩有咀嚼吞嚥異常問題，就不能吃月餅避免噎到？中醫大新竹附醫營養科營養師陳芷嫺建議，針對長者的飲食需求，目前市面上已經發展出專為咀嚼吞嚥困難者設計的「介護食」，透過特殊烹調或食品添加物調整食物的質地及型態，同時保有食物原味及原貌的軟質食品，讓老年人克服咀嚼吞嚥問題又吃得開心。

陳芷嫻表示，「介護食」是從日本發展過來的，因日本人口高齡化演進比台灣快，對於老年人口的相關照護政策措施已相當完整，為了能讓吞嚥、咀嚼機能退化的高齡者能夠繼續享受食物，日本食品業者研發可輕易使用牙齦、舌頭輕易壓碎的軟質食物，稱為「介護食」。

台灣已於2018年進入高齡社會，衛福部依據研究認台灣約有12.8％的老年人評估為「咀嚼吞嚥異常」，咀嚼吞嚥異常會提高吸入性肺炎的發生，可能因此發生呼吸衰竭、敗血症，甚至是死亡。

陳芷嫻說，咀嚼吞嚥困難導致嗆咳，可能會使老年人害怕進食，進而影響營養素的攝取，導致營養不良、體重下降、肌肉流失等問題。而攝取食物種類受限，使老年人對進食興趣缺缺，減少營養攝取也影響心理狀態。

陳芷嫺提供民眾介護食的作法，首先將食物用果汁機或調理機攪打成糊狀或液體狀，改變食物顆粒大小為無須經過咀嚼就能食用，再透過食物塑型粉，調整食物質地，增加滑順感至適合老年人的吞嚥狀態。

最後，搭配適當食物模型還原食物外觀，增進老年人進食意願，讓飲食不再一成不變，使咀嚼吞嚥困難者也能一同歡慶佳節！

她並說明「介護食月餅食譜」，可用市售月餅150公克、熱水300 公克、食物塑型粉4.5 公克，使用食物調理機和軟矽膠月餅模具，先將月餅及熱水倒入食物調理機 ，月餅和熱水比例為1比2，加入食物塑型粉後比例為100比1攪打1分鐘，將攪打完成的液體倒入軟矽膠月餅模具中，置於室溫30分鐘，成型後即可脫模享用。