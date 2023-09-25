台東「知本光祭」作品曝光 聲光藝術超吸睛

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台東知本溫泉區曾風華一時，歷經莫拉克風災重創後，觀光榮景不再，台東縣政府去年首辦「知本光祭」，透過聲光藝術作打造亮點，吸引近4萬人次，今年以「回知本」為主題續辦，邀請13組國內外藝術家創作，昨晚搶先曝光，並將於10月7日開幕。

2023台東知本光祭第2號作品「回聲光譜」「回聲光譜」，坐落於知本溪旁的陽光草皮，以LED螢幕燈具建構2條大型曲線，五彩繽紛的燈光隨原民歌謠明滅閃爍，在夢幻的視覺中，重現傳統祭典儀式，令人眼睛為之一亮。

策展專案經理葉書維表示，此科技藝術創作由黑川互動媒體藝術與山影藝術實驗所共同打造，作品燈光隨著卑南族歌手桑布伊的歌曲「創世紀」進行燈光互動，希望透過圖騰與光影的呼應，呈現知本與卡大地布部落的文化連結。

台東「知本光祭」去年首登場，使知本溫泉成為藝文與觀光的新焦點，今年邁入第2屆，以「回知本」為主題，盼遊客回歸；另外，作品「出帆 家圓」配合秋冬紫斑蝶季，也以蝶為創作素材，藉由白天和黑夜光線折射，變化出絢麗色彩，並推出「逐光蝶影小提燈」。

藝術家饒愛琴表示，「出帆 家圓」形象如棲息的蝴蝶，經遠行飛了很久後，彩蝶回到家園地。李姓民眾表示，希望光祭活動持續辦理，提升知本觀光。

2023台東知本光祭總計13件作品，目前正如火如荼進入佈展最後階段，將於10月6日點燈，7日正式開幕，一路展出至11月19日。