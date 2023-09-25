台灣金聯重申支持北港工業園區 引進低污染產業進駐繁榮地方

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台灣金聯公司25日重申，正在辦理公開標售的北港工業園區土地，係採公告底價方式辦理公開標售，一切公開透明，該公司立場一直很清楚就是歡迎且支持參標者能夠引進低污染產業進駐園區，促進地方繁榮及增進就業機會，讓過去曾因萬有紙廠長期停工，以致於荒廢而被地方視為「北港之瘤」的土地，能夠早日華麗轉身成為「北港之星」。

台灣金聯公司表示，該公司所有位於雲林之北港工業園區，經過近20年整合、開發，已成為大面積且完整之工業區土地，由當初荒廢雜亂之破舊廠區，蛻變為嶄新素地風貌，重現再生活化契機，可為地區產業帶來新的動力，為雲林北港地區民眾深所期待。對於民眾表示希望將來能夠引進低污染產業進駐，台灣金聯公司特別重申以上立場。

台灣金聯公司強調，目前正在辦理公開標售的北港工業園區土地，預估該園區未來可容納50多家廠商進駐，按照周邊工業區平均面積產值及員工人數計算，可提供1,000個工作機會及每年40億元的產值，對於地方民眾就業及產業，都有很大的助益。這塊工業用地，目前雖然仍屬甲種工業用地，但是目前地方政府正著手變更土地使用分區，該公司當然樂見其成。

台灣金聯公司也呼籲有意投標廠商，應把園區土地未來變更後的使用分區和用途等，納入投標事前評估因素，並且在未來園區開發、設廠或投產的各項過程，都要符合法令和地方政府的指導，達到維護地方環境並且繁榮地方經濟的多贏局面。

台灣金聯公司此次公開標售的北港工業園區（原萬有紙廠）約4.5萬餘坪（15公頃）土地，已於9月12日起刊登公開標售公告，將在10月17日中午12時截標，並在當天下午3時開標，標售底價為新台幣33.8億元。歡迎有需求之業者踴躍投標，相關資訊可上台灣金聯公司官網查詢或電洽。