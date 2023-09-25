華為推全球首款星閃技術終端產品M-Pencil

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華為秋季全場景新品發表會25日在深圳舉行，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東發表演講，並發表號稱為「全球首款採用星閃技術的終端產品」的M-Pencil第三代手寫筆。

華為指，M-Pencil第三代手寫筆支持NearLink星閃連接，帶來「專業數位板級寫畫體驗」。據介紹，該手寫筆還支持0ms最低時延，準確度相比蘋果Apple Pencil第二代提升了20％。此外，華為MatePad Pro 13.2英寸也支持星閃連接，可搭配這款手寫筆使用。

另外，華為發表首款黃金智能腕錶—HUAWEI WATCH Ultimate Design非凡大師，是華為首款採用黃金材質的智能手錶，搭載一塊1.5英寸LTPO OLED柔性屏，採用藍寶石鏡面，在錶圈、錶冠、PVD錶帶和蝴蝶扣等部位採用18K金材質，錶帶則是採用鈦金屬。

華為WATCH Ultimate支持雙向北斗衞星消息功能，支持一鍵發送和接收北斗衞星消息，突破地面網絡限制，沒訊號也能求救。此外，支持全面體徵監測，包括心率監測、科學睡眠、即時心電分析、血管健康研究、血氧監測。

華為又發布了旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3，搭載應用Polar碼的麒麟A2晶片，應用星閃連接核心技術和藍牙技術。基於全新L2HC 3.0協議，該耳機配合華為Mate 60系列等手機時可實現1.5Mbps音訊無損傳輸，帶來超CD級品質的無損音質，支持LDAC和L2HC 2.0 Hi-Res音訊編解碼，並支持智能動態ANC 3.0降噪系統。