電支雞正式落地商轉 試辦期客戶態樣曝光！這三大產業最愛用電支買基金

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「全支付」與「好好證券」共同推出的「開戶身分確認與款項收付」試辦案：「電支雞」是「電子支付」結合「基金交易」的創新服務，已經金管會9月5日函令核准，正式完成修法及落地商轉。好好證券25日指出，電支雞獲准試辦期間有超過2萬人申請，其中，前三大客戶職業分別是「科技業、建築業、零售業」。

好好證券指出，從試辦期間申請的客戶態樣來看，20歲至40歲的參與人約占55％；投資1到3年的新手占28％比例最多，顯示台灣青壯年民眾和新手投資人，對於投資理財數位化的行動響應以及接受度。其參與者的男女比例為54％及46％。從這些數據可看出，金融跨業整合後，有提升民眾的便利和金融服務體驗。

好好證券指出，新修訂的「證券商經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務管理辦法」第26和27條，除了讓基金投資人能用電子支付帳戶認證完成電子開戶，更可以電子支付帳戶作為扣款及出金帳戶，讓客戶透過基金交易平台向其他客戶買賣基金。從此，台灣的證券商正式邁入電子支付買賣基金新時代。

全支付和好好證券共同營運的電支雞，是全台證券商用電子支付買基金的「首例」。使用者從基金帳戶的開通、買基金、扣款、買賣皆在全支付APP上「一站式」完成。

全支付總經理游金榮表示，藉由這段期間的經驗，全支付將繼續優化讓基金投資人能更快速、輕鬆地完成開戶、買賣基金、管理和追蹤投資狀態，未來更會推出更多元的基金服務，期望滿足更多元投資人基金投資需求、風險屬性、偏好挑選，提供更契合的投資理財服務。

好好證券總經理楊少銘則指出，好好證券跟著台灣金融科技創新的發展，從監理沙盒實驗到修法落地、取得特許執照，再攜手電子支付業者，從過去金融機構少有碰觸的生活消費場景中，為人們找到新的投資理財入口。讓客戶跟平常一樣的消費過程，就能養成理財習慣。從此，消費不只是花錢，還能幫自己自動投資。

楊少銘表示，長久以來，投資具高度專業性，金融商品的結構多樣、交易規則及風險屬性各不相同，對民眾來說，走出第一步的難度高，選擇也常感障礙。「電支雞」主打遊玩的體驗，過程就像是在幫自己養電子雞，存零錢過程在APP裡就有出現「孵雞蛋」和資金水位畫面，APP裡完整記載自己基金扣款等細目，一站式讓消費者可以輕鬆完成投資，讓理財變得非常有趣。

專案挑選的四檔基金，其發行公司及基金是通過高標準遴選程序脫穎而出。並依基金可能的波動度，清楚標示風險級別。投資人可依自身需求用電支雞每月固定扣款「定期投」。按基金風險等級高低，從最高到最低分別是「國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金，以及先機環球動態債券基金」。

主打邊消費、邊扣款的「零錢存」而言，消費者註冊全支付並開通「電支雞」後，於全支付所有簽約合作店消費，例如：逛街買手搖飲、餐廳聚餐，使用全支付的同時就會連結到電支雞服務。持續累積紀錄每次消費者花錢的十位數金額，達300即可無痛投資。讓更多國人在消費同時，能不傷腦筋，積累存下一桶金。