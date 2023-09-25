《金融股》助高資產人士分散風險 國泰世華年底再推2利器

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)子公司國泰世華開辦「財管2.0」兩年間更領先同業，成為第一家推出以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」境外基金的業者，國泰世華私人銀行執行長傅伯昇分析，當前股債市走向多奠基於對降息時間點的樂觀預測，一旦降息步伐不如預期，恐有再現2022年股債齊跌的風險，而「未具證投信基金性質」的境外基金和傳統股、債市的關聯性較低可達到分散投資組合風險的作用，預計最快今年底前將再推出兩檔未具證投信基金性質之境外基金。

國泰世華銀行私人銀行（Private Banking）自2013年成立至今，在2021年取得金管會「辦理高資產客戶適用之金融商品及服務」（即財管2.0）執照後，隔年1月隨即推出國內首檔由海外分行發行的境外外幣結構型商品，滿足高資產客戶的資金短期停泊避險、收息與資產穩健增值等三大需求，為金管會「財管2.0」方案出台後成功案例。今年第1季，國泰世華銀行再度領先台灣銀行業者，推出首檔「未具證投信基金性質」境外基金，與國外知名資產管理集團合作，提供高資產客戶更多元化的產品選擇。

回顧上半年股債市場表現，隨著7月FOMC會議結束，市場普遍預期美國聯準會已經進入升息末端，在降息帶有資金轉向寬鬆的想法下，部分資金已提前湧進股市卡位，最明顯的莫過於今年最熱的AI板塊，短線大量資金的湧入，使AI概念股本益比快速拉升並帶動大盤表現；然而，隨著第二季美股財報公布後，追漲動能消退，股市震盪逐漸加劇。債市方面，受惠降息預期最直接的投資等級債，今年以來也獲資金穩定流入，其中又以高信評債最受矚目。

傅伯昇分析，一旦降息步伐不如預期，恐有再現2022年股債齊跌的風險，「未具證投信基金性質」的境外基金和傳統股、債市的關聯性較低，較不易受股票、債券等公開市場價格波動影響，可達到分散投資組合風險的作用，這正是過去幾年，許多亞洲高資產淨值人士在傳統的股債配置之餘，仍持續提高另類資產配置的主因。

為響應金管會「財管2.0」方案，提高金融產品創新能力，運用多元、彈性的金融工具，為高資產客戶打造更完善、更適應市場的投資組合，提升台灣財富管理市場的國際競爭力，國泰世華私人銀行特別成立另類投資專家團隊，搭建產品平台，與全球多家知名資產管理集團建立密切合作關係，未來將持續引進如避險基金等另類投資商品，讓台灣高資產客戶也可享有與海外投資市場同等級的頂尖金融服務。