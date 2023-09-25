出席全球新興科技峰會 唐鳳籲各界邁向AI安全競賽

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數位部長唐鳳應邀於美東時間21日出席於美國華府登場的「2023年全球新興科技峰會」（Global Emerging Technology Summit 2023），在會中分享我國推動數位民主經驗，並呼籲在人工智慧（AI）帶來未知風險之前，各界攜手合作朝「AI安全競賽」（race to safety）方向邁進。唐鳳此次訪美並與Meta高層會面，討論AI評測合作機制，以及新聞業與數位平台共榮等相關議題。

數位部說，全球新興科技峰會是美國「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project, SCSP）2021年起舉辦的年度盛會，邀請政府、企業及學術界重要意見領袖，就AI等新興科技可能對民主陣營造成的衝擊與前景等議題進行深度討論。今年峰會邀請的貴賓包含美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本數位大臣河野太郎、OpenAI公共關係事務副總裁馬卡努（Anna Makanju）等人，其中「與台灣對話」場次邀請唐鳳進行爐邊談話，探討台灣利用科技促進民主與強化數位韌性的努力。

唐鳳在會中表示，為因應AI快速普及，呼籲各國採用「對齊大會」（Alignment Assemblies）等審議式民主機制，邀集全民共同參與AI發展。同時，台灣將與國際夥伴持續凝聚共識，確保全球AI發展從「性能競賽」朝「安全競賽」方向前進，讓評測能力持續領先最尖端的AI模型，以共同構築可信任的AI運作環境。

唐鳳並前往拜會美國在台協會（AIT）華府總部，會晤AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger)，就台美雙方所重視的資安聯防、新興科技與數位民主等議題交換意見。

唐鳳訪美期間也與Meta全球事務總裁Nick Clegg會面，除討論AI評測合作機制外，唐鳳也向Nick Clegg表達我國政府支持新聞有價的堅定立場，敦促Meta儘速落實與新聞業第三輪會議的承諾，共同推動台灣數位內容生態系多元創新。

此外，唐鳳並與新創科技公司Holocron Technologies見面，就新興科技對區域安全、經濟與社會等方面的影響，以及如何促進數位民主發展進行交流。