海基會跨海金門辦座談 陸生盼能納入健保

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海基會董事長李大維在秘書長邱垂正陪同下，今日拜訪金門大學，並與該校陸生進行座談。現場陸生反應，希望能夠將來台求學的陸生納入健保，以降低面臨意外傷害時的經濟負擔。李大維回應，他會跟主管機關反應，相信在不久的未來能夠有好消息。

在金門大學校長陳建民接待之下，李大維與邱垂正前往該校訪問，並與十多位陸生進行座談，除了強調海基會對在台求學每一位陸生的關懷與服務外，也希望聽取陸生們的求學心得與反應相關需求，讓海基會能有更多改善與加強服務。

其中來自浙江的陸生代表表示，他已來金門大學五年，希望台灣政府能夠開放陸生納保，因為在求學期間不免生病或遭逢意外，所產生的龐大醫藥費將形成經濟負擔。他同時也期待台灣能開放更多的陸生來台就讀，畢竟相較於歐美學校，兩岸語言相通，文化相近，但也期待能夠降低學費。

另外來自福建的二位陸生也發言表示，去年她們發生車禍時，海基會立即前往金門表達關心，並給予急難慰問金，同時立即聯繫移民署，共同協助家屬前來予以照護。在休養的期間感受到台灣溫暖的人情味，對海基會的積極幫忙也深感謝意。李大維也立即關心二位同學的恢復狀況，得知都已痊癒，健康如常，他也感到欣慰。

李大維對於陸生反應納入健保議題，他表示會跟主管機關反應，相信在不久的未來能夠有好消息。他也邀請在場的陸生來海基會參訪，因為海基會是每一位陸生的大家庭，是大家的後盾。他強調，大家能夠來台求學，彼此要相互學習交流，特別要好好把握在金大求學的生活。