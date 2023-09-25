銀髮族車禍意外機率高 新北204名路老師推祖孫道安「遊學」

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響應交通安全月，新北市社會局與中華全齡關懷協會合作，在社區照顧關懷據點三重文化站辦理「道安跨齡同樂會」，邀請長輩及其孫子女共玩桌遊，藉由遊戲認識交通規則，降低意外事故，並透過204位路老師，推動祖孫同行道安遊學計畫，落實交通部宣示2030年前降低30％事故死亡數的目標。

社會局長李美珍表示，依據新北道安會報資料分析，高齡者交通事故以騎乘機車未依規定讓車、穿越馬路未依規定走行人穿越線為肇事主因。社會局今年設計開發出全國首創的高齡道安桌遊「銀髮好行遊新北」，讓長輩從遊戲中注意自身交通安全。

中華全齡關懷協會執行長林進興提到，道安跨齡同樂會是個成功的家庭教育活動，不僅互相提醒用路安全，也提供祖孫及親屬代間的互動機會，讓不同世代走進據點活動，為長輩注入朝氣與活力。

參與活動的長輩林寶珠表示，她帶孫子一起來玩桌遊，也趁機教育孫子過馬路要走斑馬線；孫子說，每天上下學都有導護志工幫忙交通指揮，很安全，但阿公有次載他外出買漢堡時，看到前面沒車子，就直接從半路左轉衝過去，回家要提醒阿公不可再這樣了。

社會局老人福利科長林妏燕表示，新北市高齡人口已經超過71萬多，占全市人口比17.63％，目前全市1032里已完成1188處銀髮俱樂部布建，提供長者就近服務。為強化長輩的道安觀念，更培訓204位路老師宣導，今年訂定祖孫同行道安遊學計畫，將在板橋、中和、三重、土城等13區辦理22場次活動，透過桌遊教具，寓教於遊戲。