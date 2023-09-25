竹科連絡道路拓寬疏車潮 「父與子」老樹原址保留

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新竹市高峰路是竹市通往科學園區主要往來道路之一，但因部分路段路幅狹窄，造成常態性壅塞，新竹市政府獲中央補助投入逾2700萬元拓寬，竹科通勤族與地方居民最期盼的寬廣高峰路25日正式啟用，希望解決過去交通尖峰時段嚴重塞車的問題。

市長高虹安表示，高峰路是新竹市區往園區主要道路之一，因高翠路至研新四路段路幅狹窄僅5至7公尺寬，雙向各一車道通行，尖峰時段車流量大，道路容量不足，造成常態性壅塞，影響交通效益及地區發展，因此特別責成交通處盤點園區周邊交通及交通瓶頸路段，並研擬改善措施，疏解園區交通問題。

交通處長倪茂榮指出，高峰路每小時僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車潮；此外，也沒有行人通行空間，導致行人常需與汽車爭道，汽車彼此會車也顯危險，將道路拓寬後，除增設人行道提供行人安全通行空間，同時也將車道拓寬為3車道，考量上班時間集中、下班時間較零散，規畫往園區2車道、往市區1車道，以疏解園區車潮。

另，「父與子」大樟樹為當地的老樹，經專業樹醫生評估，因子樹長期被父樹遮蔽陽光，導致生長情形不佳，將原地調整、轉向面光處；而父樹為市府列管的老樹，施工過程方發現樹根長期竄入民宅，經市府積極與居民溝通協調，調整施工設計及工法，除使老樹原地保留，也讓居民及用路人安心。

此外，高峰路拓寬工程不僅拓寬道路，包含高翠路與研新四路2路口纜線下地、號誌共桿、退縮行穿線並擴大行人停等空間、設置無障礙斜坡道及導盲磚等，讓竹市交通環境再提升。

高虹安同時強調，除了高峰路拓寬工程案，市府也向中央爭取執行「慈雲路廊交通安全改善計畫」、「光復路一段交通安全改善計畫」及「大新竹通勤路廊（國道1號新竹路段）智慧交控計畫」等3大計畫，皆已獲中央核定，透過落實交通改善，逐步改善園區周邊交通，疏解困擾竹市數十年的交通問題，實現「交通暢行」目標。