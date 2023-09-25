一見傾心的Loro Piana「Bale Bag」

作為世界頂級奢華品牌，Loro Piana「Bale Bag」系列於2023春夏首次推出，並在秋冬新增更多顏色提供選擇，展現兼具雋永優雅、純淨線條和精湛工藝的核心精神，再度將品牌的堅定信念轉化為一款提包，對微小細節的極致詮釋，依然無可挑剔。

自十九世紀初，即對「美是源於自然」深信不疑的Loro Piana，其產品流暢的線條、結構和輪廓延伸性，無不構成現代主義設計的有機外型，不僅創造律動感，亦揭示自然環境與人類之間的緊密連繫，流露Loro Piana的經典氣息。

由多達20位工匠和專業技術人員參與製作的Bale Bag系列，從選材、加工到製作，共需使用約25種工具組裝60多種部件，每個細節皆經過精心設計，彷彿創作一件高級訂製服。定位是製作過程中最關鍵的步驟，必須考量材質的紋理和表面品質，避開任何自然的刮痕，以確保獲得完美成品。

Bale Bag選用多種材質，包括紋理緻密的粒面皮革，它是手感柔軟，紋理均勻自然的小牛皮，表面不添加塗層，並選擇自然色調的染料，以保證皮革表面出色的柔軟度和均質性，結合適當透光度，充分凸顯皮革的原生美感；另一種材質為光滑小牛皮，具有納帕皮革的柔軟手感，透過獨特的鞣製、染色和飾面工序，以及最後的手工處理，皮革呈現極具辨識度的獨特圓滑柔軟質地。

由英國時尚攝影師Glen Luchford所掌鏡的2023-2024秋冬系列形象廣告中，Loro Piana一貫的簡約精緻幻化成典雅優美，作為真正的面料專家，此季的Rosette Chine面料更是值得一提，深植於亞洲真絲織物傳統，歷史悠久。服飾上的提花絎縫是雙層面料，透過提花織機精心織就而成，有正反兩面，中間有一層襯墊。每根紗線都帶有印花，並在緯紗中進行加工。這個過程非常複雜耗時，且需精密的技術。面料圖案醒目精美，亦能彰顯Loro Piana 的奢華工藝。品牌獨有的豐富傳承和創新材質導引著新裝設計，現穿現買，讓休閒自在成為精髓所在。配件上也可看到柔軟百搭的Bale Bag，適合不同用途、和多樣風格匹配，皆能傳達出追求卓越、優雅前行的品牌核心價值。

而在追求品質的過程中，Loro Piana秉持可持續發展理念，肩負起關注環境的承諾及責任，不僅用於製作Bale包款的所有小羊皮和小牛皮均根據皮革工作組織（LWG）的標準取得認證，在皮革鞣製方面，則採用不傷害皮革天然特性的流程，以確保成品獲得最佳的強韌度和柔軟度。另外，品牌也使用雷射機切割皮革可確保割面完美俐落，同時避免浪費任何頂級材質，每道切割以公釐測量、精準製作，為提包打造完美平衡的結構及和諧迷人的外觀，盡現一見傾心的義式魅力。

作者／Tatler Taiwan

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