可攜式退休信託帳戶讓投資不中斷 第一銀9／26率先推出

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台灣邁入高齡化社會，退休金議題也越來越受到重視，勞工退休後如想要維持原來生活水準，光靠政府提供的勞退、勞保等和公司依法提撥的退休金，顯然有所不足，為使未來的退休老年生活無虞，民眾紛紛加強自有儲蓄及投資，為退休金預作準備。

大部分民眾在儲蓄及投資理財儲備退休金時，通常都會選擇在發薪銀行辦理，但勞工因生涯規劃或家庭等因素轉換工作時，如果新公司的發薪銀行與原公司不同，原退休信託帳戶將無法於新公司繼續延續，面臨投資中斷的問題。有鑑於此，第一銀行參與信託公會規劃的退休信託帳戶可攜性試行方案，並率先於9月26日推出「可攜式退休信託帳戶」。

一銀表示，退休信託帳戶設計理念是以儲備退休金作為規劃，初期以「國內投信公司發行的新台幣計價累積級別基金」為試行標的，投資方式限「定期定額」。當勞工離職時，不用強迫贖回退休信託帳戶所投資的基金，只須申請變更受託機構(銀行)，將其移轉至新往來銀行帳戶繼續累積退休金，也可以讓該退休帳戶的投資標的進行歸戶，整合於同一帳戶管理更有效率，避免因轉換雇主而中斷投資，也可避免有多個退休帳戶管理不易的問題。

一銀擁有專業的理財團隊，為客戶提供符合需求的財富管理服務及專業理財建議，加上民眾退休信託帳戶所累積的資金亦可與一銀所辦理的安養信託、保險金信託，還有以房養老資金信託等相結合，提供全方位資產管理服務，更能照顧民眾退休後的生活。