《韓股》電池股重挫 首爾股市連3跌

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在電池股集體暴跌的拖累下，南韓股市周一收黑；投資者也擔憂聯準會持續貨幣緊縮政策的方向、美國政府可能的關閉，以及中國房地產市場的風險。

周一南韓KOSPI指數收盤下跌12.37點或0.49%，為2495.76點，為連續第三個交易日下跌。交易金額為溫和的7.3兆韓元(約合54.6億美元)。

該指數低開，一度下跌0.7%，收盤時收復了部分失土。外資淨賣1338億韓元的股票；散戶和機構投資人皆買超。

聯準會在上周決定維持利率不變，但指出今年可能會再次升息。

美國國會議員警告，透過協商解決預算僵局的可能性降低，政府部門可能關閉。消息進一步抑制了投資者信心。

市場也關注中國房地產的困境。中國恆大說，由於子公司正在接受調查，因此公司無法發行新債；此打亂了恆大的重整計畫。

周一下跌最多的是電池股。LGES跌3.05%，至47.6萬韓元。三星SDI也重跌2.15%；樂金化學下挫1.55%。

重要的晶片股則漲跌互見。三星電子升0.87%，至6.94萬韓元；SK海力士則跌0.26%，報11.7萬韓元。

汽車股收高，現代汽車漲0.73%，子公司起亞汽車升2.37%。

在大陸國慶日即將到來之際，人們預期化妝品銷售將走強。化妝品公司愛茉莉太平洋(Amore Pacific)升2.55%，Kolmar Korea漲4.2%。

韓國股市將從本周四(28日)開始的長假中，休市到下周二(3日)。