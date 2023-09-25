國家住都中心台南「億載安居」動土

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國家住宅及都市更新中心23日於台南市安平區舉辦「億載安居」社會住宅開工。該案全案共537戶，預計於2027年完工，目前國家住都中心已於台南推動十處社宅決標，合計4,896戶，全台累積已完工及決標戶數8萬5,860戶。

住都中心代理董事長花敬群表示，國家住都中心興辦社宅，在設計規劃上不強調奢華，但對於提高生活便利與舒適層面的設計都會特別注重。此外，社宅也設置托嬰、托老、幼兒園以及社區集會場所，而且降低建蔽率，開放空間就是一座小公園。

花敬群也期許臺南社宅目標不斷突破再突破，中央地方一起努力，結合現在優秀的團隊，把基礎打好，大家攜手打拚，台南一定會更好。

台南市長黃偉哲感謝內政部及財政部國有財產署提供土地、財源，也投入興辦社宅，為市民朋友的安居增添很大的力量。他承諾，台南市政府在行政程序上一定全力支持社宅興辦，讓億載安居可以如期如質完工。

安平區人口約6.8萬，人口趨勢維持正成長，該區擁有全台南密度最高的公園綠地，周邊擁有豐富的古蹟與歷史建物，每年吸引逾140萬觀光人次到訪；南有占地約200公頃安平工業區；北有安平港自由貿易港區，將創造約2,000個以上就業機會，國家住都中心興辦億載安居，可滿足安平區就業就學居住需求。

「億載安居」建築規模為地上13層、地下2層，未來可提供537戶社宅單元，全案規劃設計公設比約30％，建蔽率49.72％。該案除提供舒適智慧的社宅，也規劃無圍牆開放空間，提供住戶及在地里民舒適休憩環境；並設置托嬰中心及店鋪、日照中心空間，提升在地服務機能。