話題》華為新品發表會 亮點一次看

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大陸電信巨擘華為於今（25）日下午兩點半舉行秋季新品發表會，從平板、智慧手表、旗艦TWS耳機、智慧螢幕V5 Pro等一應俱全；在華為新品發表會進行的同時，線上最高一度超越1,500萬人觀看新品發表會，人氣爆棚。

華為8月突襲式發布Mate 60和Mate 60 Pro的新機，引發搶購熱潮，在美國的全面封鎖下，華為新機的發布似乎讓中國半導體業露出曙光，在熱潮未歇的情況下，華為25日新品發表會成為全球關注焦點，而美方後續行動也是各界關注重點。

華為多款新品登場 劉德華現身助陣

華為秋季新品發表會周一（25 日）在深圳登場，常務董事余承東宣布，推出全新超高階品牌ULTIMATE DESIGN非凡大師。他表示，歷過多年沉澱，從 PORSCHE DESIGN到ULTIMATE DESIGN，品牌實現全面升級。縱橫演藝圈多年的天王劉德華，擔任Mate 60 RS非凡大師品牌大使，並出席發表會。

華為25日發表的產品包括有13.2吋MatePad Pro，採用柔性OLED螢幕；第三代M-Pencil，為全球首款採用星閃技術的終端產品；首款黃金智慧腕錶，該款產品支援雙向北斗衛星簡訊；智慧螢幕V5 Pro，搭載全球首創靈犀指向交互，支援滑動、點按、拖拽等手機上操控體驗，得益於超小型天線，靈犀空間定位等自研技術，V5 Pro 成為全球首款支援絕對指向交互的大螢幕。

旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3，搭載麒麟A2晶片。FreeBudsPro 3 採用星閃連接核心技術和藍牙技術，把抗干擾能力提升兩倍。智慧眼鏡2，實時智慧播報，11小時長續航力。

在華為秋季全場景新品發表會上，余承東介紹稱，華為MatePad Pro 13.2擁有業界最高的屏佔比，同時有非常高的分辨率及專業級的色彩管理等，它是一款非常特別的產品，非常輕薄，是全世界最輕最薄的大尺寸平板。華為13.2吋MatePad Pro比競品蘋果旗下12.9吋iPad Pro輕約100克，華為平板的厚度為5.5毫米，而蘋果競品厚度為6.4毫米。

華為MatePad Pro 13.2。圖／擷取自华为终端bilibili頻道

另外，M-Pencil第三代手寫筆支持NearLink星閃連接，帶來「專業數位板級寫畫體驗」。據介紹，該手寫筆還支持0ms最低時延，準確度相比蘋果Apple Pencil第二代提升了20％。此外，華為MatePad Pro 13.2英寸也支持星閃連接，可搭配這款手寫筆使用。

此外，華為首款黃金智能腕錶—HUAWEI WATCH Ultimate Design非凡大師，是華為首款採用黃金材質的智能手錶，搭載一塊1.5英寸LTPO OLED柔性屏，採用藍寶石鏡面，在錶圈、錶冠、PVD錶帶和蝴蝶扣等部位採用18K金材質，錶帶則是採用鈦金屬。

華為WATCH Ultimate支持雙向北斗衞星消息功能，支持一鍵發送和接收北斗衞星消息，突破地面網絡限制，沒訊號也能求救。此外，支持全面體徵監測，包括心率監測、科學睡眠、即時心電分析、血管健康研究、血氧監測。

華為旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3，搭載應用Polar碼的麒麟A2晶片，應用星閃連接核心技術和藍牙技術。基於全新L2HC 3.0協議，該耳機配合華為Mate 60系列等手機時可實現1.5Mbps音訊無損傳輸，帶來超CD級品質的無損音質，支持LDAC和L2HC 2.0 Hi-Res音訊編解碼，並支持智能動態ANC 3.0降噪系統。

華為旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3。圖／擷取自华为终端bilibili頻道

華為vs蘋果 新機比拚亮點多

華為Mate 60和Mate 60 Pro採用自家研製的麒麟9000S晶片，因美國抵制而在睽違3年後，再次殺入高階手機戰場，震動全球。分析師預估，Mate 60系列首波備貨量達到1,500萬台，後面還會繼續追加，衝擊iPhone 15市占率。

蘋果iPhone 15 Pro/max使用最新開發A17 Pro晶片，以台積電3奈米晶片技術線生產，相比下Mate 60 Pro plsu的中國開發製造「麒麟9000S」處理器，只使用中芯7奈米製程，仍有2至2.5世代技術差距。

根據軟體公司TechInsights對Mate 60 Pro的分析，儘管華為跑出5G網速，高調重回旗艦手機市場，但麒麟9000S晶片效能遠遠落後蘋果iPhone 15 Pro系列使用的A17晶片，約略是A13晶片等級，也遠遠落後於高通驍龍8 Gen 2和聯發科天璣9200。

不過，憑著中國市場的民族主義風潮，把自研自製的麒麟9000S晶片推上神壇，也帶動銷售神話，Mate 60系列出貨量一路從500萬台推升到5,000萬台以上。

此外，也有外媒指出，雖然華為新手機晶片、技術仍落後蘋果2.5世代，但華為引入衞星電話功能，配合北斗衛星系及天通低軌衛星系統，可以在沒有基站信號的情況下通話，在緊急情況下比蘋果更方便。

有大陸自媒體就找來了一部專業級數的衛星電話與Mate 60 Pro作實機對比發現，Mate 60 Pro衛星通話質素令人驚喜，由於華為在Mate 60 Pro中加入了智能降噪、算法增強等功能，在通話時於Mate 60 Pro上傳送的話音甚至要比專業衛星電話更為清晰。

此外，Mate 60 Pro在便攜性上更大勝專業級衛星電話，然而亦因為如此而失去了大天線的優勢，在通話時不可以隨便改變姿勢／角度，不然就會影響通話的接收，是對比衛星電話一個最明顯的缺點。

而此次全新的iPhone 15系列具有車禍偵測的功能，會在使用者無法求救時幫忙撥打SOS緊急服務電話，並用精準的GPS傳達位置，能在危急時刻發揮救援效益。

本次iPhone 15系列的充電線接孔全部改為Type-C，除了告別一大堆亂糟糟的充電線之外，在iPhone 15 Pro系列支援USB 3，最快可達每秒百億位元的傳輸速度，比以前的版本快了20倍，速度有很大的提升。至於iPhone 15系列的充電則是支援USB 2，充電速度和之前的版本相同。

大陸手機再起 圍攻蘋果iPhone 15

為迎戰蘋果iPhone 15，陸資手機品牌群起突圍，除華為突襲式發布新機，小米也傳出將於今年11月初發布小米14系列兩款新機，產品定位對標iPhone15 Pro／Pro Max，日前已開始量產。

澎湃新聞13日報導，供應鏈相關人士透露，小米14全管道備貨訂單量相比去年同期大幅增長60％，同時，小米13系列已提前一季完成全年銷售目標。報導稱，2021年12月28日在小米12發表會上，小米董事長雷軍首次提到，小米將正式對標蘋果，並且要在未來一步步超越蘋果。

另外，有手機供應鏈表示，趕在蘋果新機上市前的空窗期，傳出小米、傳音各自追加200萬支至300萬支手機訂單，小米的出貨規模約1.5億支，傳音不含OLED機種約在8,000萬支左右。

據分析，加單機種主要為低階機種，主要原因是二大品牌激烈競逐海外市場，尤其傳音在非洲市場屢傳銷售佳績，雙方在印度、東南亞市場短兵相接。

蘋果及非蘋陣營新機盡出，使得低迷已久的供應鏈蠢動，相關供應鏈表示，這一波鋪貨需求可望延續至10月，11月之後要看新品上市後的銷售情況而定，大致而言，今年第二季已經觸底。

供應鏈也強調，這一波消費性電子需求低迷以智慧型手機為重災區，大中華區市場更是重中之重，隨著陸資手機品牌追加訂單，儘管需求還難以大幅度拉抬，但是再探底的機率不大，手機市場可望止穩。