快時尚秋冬新裝玩城市機能 GU針織款抗溫差、Gap拚質感防皺

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快時尚看準換季時節，民眾陸續著手治裝，紛推秋冬潮流新品，GU今年秋冬新品以「Urban Explorer」為概念，新推出「美型針織外套系列」、「極致工裝褲系列」等潮流單品；Gap推出三大系列早秋服飾，包括加入更新穎、潮流元素的「Modern Preppy潮流學院風」，以及掌握市場需求，打造出進階風格的「Urban Workwear城市機能風」與「Premium Blue質感簡約風」，為秋季新裝揭開序幕。

GU以「Urban Explorer」為概念推出符合時下流行的潮流單品，從外套、上衣再到下身單品，都有豐富的色系、版型、材質等選擇，像是「美型針織外套系列」擁有多種款式，包含「女裝圓領開襟外套」、「女裝柔軟寬鬆開襟外套」等可依不同場合隨心挑選；符合工裝風的「極致工裝褲系列」，全系列790元起。此外，今年上半年廣受消費者好評的「弧形肩包」，將於10月上旬推出燈心絨材質，採用沉穩大地色調，為秋冬帶來更具季節感的百搭單品。

今年GU與UNIQLO共同推出的穿搭靈感APP「StyleHint」提供最新的穿搭創意，讓所有人輕鬆掌握全球穿搭達人的時尚造型；更可以在「StyleHint」上分享自己的穿搭，自由與其他人交流穿搭理念、迸發出更多穿搭靈感。同時，若想找尋更貼近自身需求的穿搭建議，也可至GU實體店舖諮詢專業的GU時尚顧問，依照每個人的身型及場合，客製化最適合的穿搭提案。

Gap全新潮流學院風系列突破保守與束縛的學生氣息，利用寬鬆落肩版型釋放隨性潮酷風範，並透過深綠、海軍藍、卡其等復古學院氣息色系撞色拼接，跳躍出青春活力，另外更將Gap經典Logo轉化為環狀字樣、大寫G等類校徽設計，打造出針織背心、開領針織衫、Polo領上衣、棒球外套、百褶裙等多款經典學院風單品，賦予Preppy Style更多元的潮流詮釋。

城市機能風系列結合探索和遊歷概念，加入具備季節性實用功能，展現符合都會旅人的俐落版型，且仍保有其細節，女裝包含防潑水風衣、工裝半身裙、吊帶褲，及吸濕排汗功能的運動套裝；男裝則提供教練外套、工裝夾克，及多種版型的卡其褲，皆透過卡其、咖啡、黑色、石灰等自然大地色系貫穿全系列。

全新質感簡約風系列秉持著「Less is more」的精神，專注於剪裁細節，為服裝打造出鬆弛卻富含情緒的設計。系列包含襯衫、半開領上衣、拉鍊款針織衫、喇叭褲、寬版長褲等百搭單品，且多款服飾採用「Scuba空氣三明治」面料製成，讓觸感細膩柔軟且不易褶皺變形。Gap也攜手LoveShackFancy推出聯名系列，將Gap標誌性設計與復古印花元素相融，激發出優雅的夢幻魔力，聯名系列商品即日起限量發售。