雲林沿海太陽能電場雜草叢生 民眾憂淪為登革熱病媒蚊溫床

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雲林縣沿海地區因日照時間長，許多農地改為太陽能電場，但部分電場缺乏管理雜草叢生，恐淪為登革熱病媒蚊孳生溫床，縣議員吳蕙蘭25日表示太陽能板下方有雜草就容易積水，加上蓄溫效果，到晚上7、8點還有餘溫，潮溼溫暖環境是病媒蚊的最愛，將請相關單位稽查，並呼籲業者定期整理，共同防治登革熱。 雲林縣登革熱持續延燒，全縣累積確診數已逾400例，吳蕙蘭近日接獲民眾陳情，指台西地區一些太陽能電場缺乏管理，雜草長得比人還要高，大家都很擔心孳生病媒蚊，吳蕙蘭帶著記者實地查看，果然有不少電場雜草叢生，顯見已有一段時間沒有好好整理。

吳蕙蘭表示，位於台西鄉的雲林離島工業區新興區，由碩力光電公司投資太陽能發電，是全台規模最大的單一太陽能案場，加上政府鼓勵種電，台西、麥寮等沿海鄉鎮的太陽能電場，如雨後春筍般不斷冒出，四處可見農地改為電場，部分電場完工後無人巡查管理，相當雜亂。

吳蕙蘭說，太陽能電板白天吸熱後，熱能在晚上慢慢散發，到晚上7、8點還是溫熱的，電場下方因雜草叢生容易積水，加上溫度高，成為蚊蟲孳生溫床，長期下去，民眾很擔心登革熱疫情突然在台西暴發，台南太陽能電場很多，可能就是這個原因，登革熱疫情才會這麼嚴重。

吳蕙蘭指出，她將請管理太陽能相關單位要求業者清除雜草，也呼籲業者能夠自律，定期整理太陽能電場下方與周邊環境，否則一旦登革熱延燒到台西等沿海鄉鎮，太陽能電場一定會成為眾人的指責對象。