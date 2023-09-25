遠嫁非洲10年親友交流在澡堂 她成撒哈拉沙漠的一朵花

非洲媳婦「小戴」（戴心易），遠嫁非洲10多年，現在帶著非洲女婿何斐德（Hafid）回台生活，她比喻自己是撒哈拉沙漠的一朵玫瑰花，而先生是陪伴她的橄欖樹，兩人情誼讓人動容，也成為沙漠佳話，更是她開始帶當地旅遊團，打動旅人的故事。

小戴說，遠嫁到撒哈拉沙漠的台灣人不多，不到10位，其中有3位當了在地導遊，主要協助當地嚮導，對她來說就是把在地經驗，跟自己的故事分享，她會分享自己的愛情故事，也會分享兩地生活的趣事，像是在當地結婚一定要選擇宗教，不是基督教就是回教，得選擇宗教才能成婚，她於是跟著先生信仰了回教，融入當地信仰與生活。

沙漠取水不易，多數人都會到澡堂洗澡，一週大概洗澡1到2次，而這樣的時光也是一種親友聚會， 婆媳、妯娌之間會一起去澡堂，互相刷背，澡堂宛若女人的社交場所，彼此會在澡堂裡聊天，交流情報。

小戴曾在德國工作，因緣際會下認識了丈夫，丈夫的誠懇與老實打動她，也打動她的父親，一句不會讓小戴餓著，若有最後一口飯也會留給小戴吃，讓小戴的父親答應這門親事，也因為遠嫁非洲，沒能見到父親最後一面，提起往事總讓她落淚，而她現在的幸福，就像她自比為沙漠中的玫瑰，得到沙漠的滋養。 她把故事與旅人分享，也讓沙漠的愛情故事再添傳奇，就像作家三毛筆下的故事般雋永，「天上飄落一粒沙，從此形成撒哈拉。」 三毛的故事傳頌迄今，也為撒哈拉沙漠增添浪漫色彩，吸引旅人前往。