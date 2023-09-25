關西鎮民捐贈救護車 出席者為屏東殉職消防員默哀1分鐘

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關西鎮東山里出生的徐玉樹，為回饋社會，捐贈總價383萬元的救護車給家鄉的關西消防分隊，命名「鄉親號」，希望透過小小的心意，守護鄉親。在屏東爆炸案殉職的消防員賴俊儒，曾在關西分隊服務，25日捐贈典禮時，出席人員也起立為殉職人員默哀1分鐘。

消防局長陳中振代表受贈，關西鎮長陳光彩、縣議員徐瑜新、徐玉樹家人、員工及好友都到場觀禮。隨和大方但生性低調的徐玉樹將救護車命名為「鄉親號」，就是希望將善行與鄉親同享，為善不欲人知。

徐玉樹的小姨子許貝鈺負責救護田捐贈，她表示，因在汽車公司服務，經常辦理救護車、復康巴士的捐贈事宜，姊夫徐玉樹決定要捐車後，委由她全權處理，只交代「分隊有需要就買」以及「要用最好的」，因此本次的救護車捐贈總價高達383萬元。

這部救護車是福斯T.1 KOMBI 7速自手排柴油引擎平頂商旅車，設有救護車標準救護裝備器材，後車廂還有前向式安全座椅、鋁合金可折疊擔架床、小兒擔架床固定裝置組以及戰術止血帶等實用的器材和裝備。

最特別的是，配有1台造價上百萬的多功能生理監視器，集12導程心電圖機、電擊器、血壓計、血氧計等多功能於一身，是救護現場的最佳利器。

徐玉樹說，從小在關西長大，後來離家打拚，但繞了一大圈後還是覺得故鄉的水最甜，如今有一點點能力，希望可以為家鄉盡點心力，自己能做的只是杯水車薪，希望藉此拋磚引玉，讓更多人一起發揮大愛。徐玉樹的父親對兒子的舉動則表示與有榮焉。

陳中振感謝徐玉樹的善行，表示救護車是提供緊急救護不可或缺重要工具，車上的裝備器材對於到院前的救護處置更是如虎添翼，將會指示關西分隊同仁善加利用，將救護車的效益發揮至最大，全力守護關西鎮民的生命財產安全。