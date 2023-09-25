新作鼓勵造血幹細胞建檔 漫畫作家曝心聲：這次不敢虐了

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全台首部以造血幹細胞為主題的漫畫《Have I Found You？與你的血緣》近日問世，被封為「虐心作家」的吳曉樂與漫畫家星期一回收日24日在高雄大遠百舉行新書會。吳曉樂提到，創作前，蒐集許多血癌病友的真實故事，但這次不敢虐了，有些故事甚至不敢寫進書裡。

在台灣罹患血癌的患者，骨髓移植的成功配對率平均僅有10萬分之一，但目前建檔數遠不及等待移植患者的需求。《Have I Found You？與你的血緣》漫畫源自於台南藝術大學副教授羅禾淋主持的「造血幹細胞資料庫創作計畫」。

推動該計畫的高雄西北扶輪社前社長、高雄榮總醫師林昶仲指出，「慈濟骨髓幹細胞中心」是台灣唯一的骨髓幹細胞資料庫，過去每年平均有1萬8000人建檔，但2015年網路出現不實資訊後，建檔人數大幅下降，每年跌落至不到9000人。因此才啟動漫畫創作計畫，為血癌患者提供另一種支持形式。

吳曉樂與曾三度獲金漫獎肯定的漫畫家星期一回收日合作，兩人與計畫執行團隊也遠赴東部參訪花蓮慈濟醫院，實際了解幹細胞保存場地、移植病房、捐贈病房等，更與幹細胞中心的工作人員、血液專科醫師、護理師與志工等人請益幹細胞捐贈的種種經驗與困難。

擅長書寫原生家庭與外部關係的吳曉樂也說，自己曾被稱為虐心作家，「但在這部作品裡，我不想虐大家」。她想傳達的是，人與人之間還可能創造的新的血緣關係，期待更多人能夠理解造血幹細胞建檔的重要性。

吳曉樂提到，血癌是孩童死因中位居很高的一種疾病，她在取材過程，讀到很多父母崩潰的過程，真的希望故事裡的女孩有個好的結果。後來也有病友家屬看到漫畫後寫信告訴她，看到故事有好結局時，他們感覺很安慰。

完成這部作品後，吳曉樂與星期一回收日也決定加入造血幹細胞建檔行列。在漫畫後記中，星期一回收日也以漫畫記錄自己建檔的過程。他們在漫畫裡給出溫暖收尾，星期一回收日刻意在漫畫裡加入兔子護理師的可愛角色，「希望有些小小可愛的片段，讓讀者能會心一笑。」