保障型保險商品平台上線2周年　保險員：找富邦有保障

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「我是為了能讓家人有更好的生活才工作，哪有人是為了工作而活？」這是近期熱播韓劇《代理公司》中，一針見血的人生金句，明白點出家人間無可取代的愛。然而面對毫無預警的變故，如何不讓家人陷入困頓，完善的風險轉嫁更顯重要，而隨著法定成年年齡下修，18歲的成年禮不妨給自己多準備一份保障防護罩，陪自己邁向成人的世界，讓家人更放心！富邦人壽提出3招投保「撇步」，建議民眾可透過基富通「保障型保險商品平台」規劃定期壽險、小額終身壽險及重大疾病健康險，強化人生保障防護網。富邦保險員王皓明指出，從年輕開始作好理財規劃很重要，剛大學畢業的我加入富邦，也很慶幸給許多客戶理財的規劃，透過理財問卷更了解客戶需求，成年就可以提早為人生做好理財準備！對於未來也更有保障。

富邦人壽與基富通「保障型保險商品平台」合作即將屆滿2周年，據中華民國人壽保險商業同業公會統計，自2022年9月至2023年7月止，「富邦人壽網路投保重大疾病健康險」在基富通「保障型保險商品平台」累積銷售件數蟬聯業界銷售冠軍，充分實踐普惠金融。民眾因應不同需求，不論是想強化個人醫療保障缺口、針對人生階段性適時調整保障內容，又或者因經濟考量欲逐步提高保額與擴大保障內容，都能在基富通「保障型保險商品平台」以實惠的價格投保。

第一招：用最實惠的方式買好買滿定期壽險保障

想全面性照顧家人，首先要精打細算做好自己的保險規劃。根據富邦人壽調查發現，網路投保定期壽險的保戶年齡集中在30至49歲，提供5年期、20年期及至70歲屆滿期三種不同年期的定期壽險可讓客戶彈性選擇，且最高可投保600萬，可依人生與家庭責任彈性規劃，比如18歲剛成年可投保較低保額，到30多歲家庭責任加重，則可加高保額，步步建構完善保障。

第二招：用終身的壽險保障，讓愛不留憾

18歲年輕朋友經濟能力有限，又希望能擁有基本的終身壽險保障，建議可選擇小額終身壽險，不但享有身故、完全失能和祝壽保險金，還可自由選擇附加1年期小額意外傷害保險附約，增加因意外傷害事故所致死亡或失能的保障。由於小額終身壽險保費比一般同類終身壽險便宜，對於年輕世代的小資族來說更能輕鬆入手。

第三招：重大疾病險準備好，不怕疾病打亂人生步調

別仗著年輕，就輕忽重大疾病風險！調查顯示，全台18歲以上每4人就有1人患有高血壓，且盛行率隨年齡升高而攀升，而高血壓是造成心臟病與中風等心血管疾病的危險因子，心血管疾病更長期位居國人十大死因，於2022年更僅次於癌症。在規劃保單前，建議先釐清保障內容，重大疾病健康保險所保障之7項重疾中，除了癌症，有2項與心血管疾病有關，所以擔心之後自己可能罹病的風險高，建議優先評估投保重大疾病健康保險。

線上投保有機會抽萬元購物金、義式咖啡機

富邦人壽正舉辦「好得利」活動，屆至9/30止於富邦人壽網路投保平台投保定期壽險、小額終身壽險、重大疾病險，就有機會抽萬元購物金(momo幣)，滿額加碼再抽義式咖啡機，投保其他險種還有更多好禮等你抽！活動詳情可至活動網頁或洽保險專員。