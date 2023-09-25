智能化包裝機大量茶葉黃豆的救星

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財團法人精密機械研究發展中心(簡稱PMC)，智能化真空包裝機，適用需仰賴大量的人力進行包裝，如製茶業、食品雜糧業、飼料業等。

財團法人精密機械研究發展中心(簡稱PMC)執行副總代總經理李健勲表示，許多大型原物料進出口往往必須銷售到一般民生市場而產生了分裝的需求。然而台灣許多產業如製茶業、食品雜糧業、飼料業等的分裝工作往往需要仰賴大量的人力進行，受限於近年來人力成本高漲和品質標準日趨嚴格的趨勢，如何以數位智能化協助生產製程便是企業競爭力的來源。

這台多功能真空包裝機是針對多種產品進行真空包裝的機械。佔地面積小(僅1.5m2)、可單人操作、又能遠端監控的｢多功能原物料真空包裝機」， 可包裝0.1g~10kg之間內容物，3~6包/分，可以滿足需要大量分裝、降低人力成本和品質要求刁鑽的原物料進出口商或製造商。不論是製茶業、食品業、工業用途都可以調整適用。此設備適合量產化的包裝流程，可以減少人力，一人操作多機，並可以透過上位系統監控管理生產進度，是智能升級轉型的一大利器。

這台機器可透過Index轉盤式結構針對任何顆粒型產品，經過包裝袋裝架、空袋整袋、原物料秤重入袋、乾燥包添加、滿袋整袋、真空處理到封口，最後出料等7個連續式無人自動化處理流程進行包裝。操作者可自行輸入簡易參數調整包裝重量、速度封口溫度及其他功能。

無論你身處製茶業(茶葉包裝)、食品業(如調味料、細顆粒食品、顆粒狀食品添加物)、農業(如肥料、米粒、豆類、花生、咖啡豆...等農作物)，抑或塑膠工業(如塑膠粒)等，任何顆粒狀的產品需要大量分裝包裝，這台都是你的最佳選擇。

https://www.pmc.org.tw/tw/service/show.aspx?num=185&kind=3