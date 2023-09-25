平均每年435億元進帳 財政部活化公有財產成效佳

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財政部國有財產署統計，各機關經管國有公用財產近五年每年平均收益仍高達新台幣435億元，有助挹注國庫，用於推動各項國家建設，增進全民福祉。雖然109年至111年間，財政部考量疫情對經濟帶來的衝擊，核定各機關經管國有公用不動產依國有財產法出租或提供利用案件得視個案情形減收或緩收應收對價，相關收益仍可圈可點。

國產署表示，其中具有代表性的案例，有交通部臺灣鐵路管理局的松山車站綜合大樓暨立體停車場大樓等資產活化案，與農業部林業及自然保育署的檜意森活村。

另外也有許多機關為響應國家重要綠能政策，將經管國有建物屋頂出租業者設置太陽光電發電設備，徹底利用國有公用不動產每一處空間，充分發揮資產效益，如法務部矯正署澎湖監獄即善用環境優勢，出租監獄屋頂廣設太陽能板，收取租金及售電回饋金，增加政府財政收益，並以行動支持能源轉型。

國產署進一步表示，財政部每年訂定國有公用財產管理情形檢核計畫實施書面檢核及實地訪查，督導機關依規定管理國有財產，並鼓勵機關在不影響公用用途前提下進行活化，倘公用用途廢止，交回該署統籌活化運用；將持續透過教育訓練分享國有公用財產多元活化案例，提醒機關可依法兼供活化收益使用，創造國有財產附加價值。