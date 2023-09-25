《金融股》台灣智慧光網19億元聯貸案 兆豐銀統籌主辦

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【時報記者任珮云台北報導】台灣智慧光網(股)新臺幣19億元聯合授信案，由兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦，並擔任管理銀行。該聯貸案主要係供台灣智慧光網償還既有金融機構負債、充實中期營運週轉金暨開發履約保證金保證書之用，由兆豐銀行統籌主辦，華南銀行共同主辦，尚包括合作金庫、彰化銀行、第一銀行、高雄銀行、土地銀行、國泰世華及台中銀行等金融同業熱烈參與，超額認參達1.65倍。

台灣智慧光網係為承攬「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」而成立之公司，並與台北市政府簽訂25年的委外建設暨營運契約，攜手打造覆蓋全台北市的光纖網路，擴展並升級台北市的基礎建設，提供光纖到府的服務，整體規模已建置完成並進入營運期。為打造台北市為雲端智慧城市提供堅實可靠的網路基礎，業務範圍除深耕臺北市政府單位、企業電路及台北光纖原有網路服務之外，將持續進行業務轉型，由原本的網路電路服務商轉型為網路整合服務供應商，以取得相關商機，提升公司業務量能。包括提供台北市府警局路口監視器網路電路服務、Taipei Free無線網路服務、智慧消防、智慧校園、老人安養院、幼兒托嬰中心等公民機關電路及網路整合服務，以及提供一般市民享有優質寬頻服務等，業務範圍廣泛，未來發展可期。

兆豐銀致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自110年訂定目標起，綠色與永續投融資金額已成長逾兩成，截至112年8月底，累計已超過新臺幣7532億元。

此外，兆豐銀行連續於109年及110年兩度榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」殊榮。今年7月份兆豐銀行再獲金管會頒獎，一口氣囊括「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」、「台灣精準健康產業特別獎」、「參與國家融資保證機制特別獎」及「辦理中小企業授信特別獎」等五項大獎，成績稱霸公股行庫。