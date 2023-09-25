大車隊攜手文博會 滿街小黃可見台灣插畫車貼

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55688集團旗下台灣大車隊（2640）與2023台灣文博會再次攜手合作，推出移動展覽館，將24款「台灣特有種：台灣插畫IP」融入小黃計程車與多元計程車的車身閃電圖騰中，讓「看展覽」跳脫空間和地點的框架，日常隨處可見，打造美學注入生活服務場景。

即日起至年底，台灣大車隊有上百台小黃與多元計程車貼上台灣文博會精心挑選的「台灣特有種本土插畫IP」車貼。台灣特有種IP包括我是馬克、幾米、小貓巴克里、汪來汪趣、Ｈ.H先生等，它們將成為台灣文創的代表，讓民眾站在街頭就能看到。

55688集團執行長林念臻表示，結合今年台灣文博會的主題是全民參與、打開多元，這個概念與我們集團的品牌理念（開放場域、跨界合作）一致，雙方一拍即合，文博會將「台灣特有種：台灣插畫IP」授權融入計程車身，期望帶給台灣的城市街道可愛、活潑、趣味的視覺饗宴。

擔任55688多元計程車司機的許大哥說，貼上台灣特有的動漫IP「夏仙」車貼後，在車陣中增加辨識度，讓乘客方便認車，是意想不到的好處。

2023台灣文博會為史上最大規模、展館數歷屆最多，首次跨出單一縣市全台響應，從舊空總出發，延伸至國家鐵道博物館、華山文創園區、松山文創園區與花博爭艷館等五大文化場域。展期從9月22日至10月1日。