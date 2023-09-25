療癒人心　聖約翰科大舉辦音樂會實踐USR

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為實踐大學社會責任，聖約翰科技大學日前舉辦「社區傳愛-愛的傳承演唱會」，邀請曾經入選「美國密歇根搖滾傳奇名人堂」以及榮獲「美國底特律音樂終身成就獎」殊榮的丁羅賓漢（P. Robin Dale）蒞校演唱，用音樂傳遞愛與關懷，用良善的力量服務居民。

丁羅賓漢出身於英國基督教宣教醫生家庭，自幼隨父親來台並受其行醫濟世的精神潛移默化。在自己事業有成之後，回頭體會父親所堅持「幸福的定義就是幫助別人」，因此結緣包沅禾老師後，展開他們創作音樂助人的美好旅程，用音樂作為療癒心靈的志業，並在疫情之後於台灣舉辦多場次演唱會，藉由歌聲撫慰疫後人心。此次搭配學校的大學社會責任（USR）計畫，期望以音樂藝術淨化人心，為校園與社區帶來溫柔與祥和的力量，也善盡學校服務社會及深耕在地的責任。

初訪校園旋即被學校美麗的教堂所吸引，丁羅賓漢說，能在聖約翰科大降臨堂舉辦演唱會非常的完美。「愛的傳承音樂會」當日，教堂內湧入學生、教職員、教友及社區朋友們座無虛席。

丁羅賓漢以影片做為引言介紹自己的家族，特別是祖父與父親一生義診的感人故事，也是自己受到感召的緣由；接著，丁羅賓漢高亢充滿感人力量的歌聲一首接一首，讓現場與會者如癡如醉的聆聽；演唱曲目中有4首曲子是和包老師一同創作的中文歌曲。

包老師感性表示，疫情期間他們一起創作許多歌曲來鼓舞人心，其中「珍惜生命」在中國大陸引起熱烈迴響，抖音點閱率一夜超過2千萬人。而有30年心靈諮商背景的包老師也一一回覆所有留言鼓勵安慰，幫助正走在輕生邊緣的民眾再次找回希望與勇氣，這次也希望透過療癒歌詞與動人旋律來祝福學校師生；丁羅賓漢表示很感動有機會走進學校，音樂帶來的改變力量和教育一樣的重要。

何副校長表示，自己被丁羅賓漢的歌聲及理念感動，音樂帶來療癒與滋潤人心，非常感謝丁羅賓漢蒞校演唱為校園和淡水社區帶來祝福，也促成學校善盡大學社會責任，創造在地「生活共好」及「生命共榮」的願景。