《經濟》台機車電動化飛速 國發會：運具電動化推1680億元預算

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】淨零世代，2050淨零轉型是台灣重要目標，推動淨零轉型必需依賴運具電動化。國發會主委龔明鑫表示， 在運具電動化部份，台灣近年來最有成果及進展的是電動機車，因為台灣的電動機車供應鏈非常完整，在機車電動化的部分比全世界都走得快。目前已和東南亞有一些合作和輸出的計畫，希望能推廣到全世界。今年政府的預算達680億元，明年更會增加到960億元以上。而在運具電動化、無碳化部分，到2030年規畫投入1680億元預算。

台灣智慧移動產業協會(Smart Mobility Association Taiwan, SMAT)舉辦「淨零世代、共好未來，運具電動化產業戰略報告」發表會，邀請三黨總統參選人共襄盛舉，三位總統參選人共同宣示支持台灣推動運具電動化，邁向淨零轉型。

SMAT與台灣綜合研究院共同完成的《運具電動化產業戰略報告》中指出，推動電動運具產業發展，不只能為淨零轉型帶來貢獻，更能創造3.9兆新台幣的產值，帶動57萬個工作機會。因此SMAT呼籲政府應進行跨部會協作，推動「333」政策，促進綠色經濟，創造綠色就業，讓電動運具產業成為護國群山。

「333」政策的內涵包括，第一，經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛3千元，協助傳統機車行進行公正轉型；第二，環境部恢復新購電動機車補助每輛3千元，提高民眾綠色消費意願；第三，交通部補助民眾電池資費每月3百元，在油電銜接的過程，平衡燃油運具與電動具的使用成本。惟有多管齊下，才能讓人民與產業、環境共好，達成「淨零世代、共好未來」目標。

國發會主席龔明鑫指出，全球淨零形成主流共識，逾130個國家、逾240個城市、逾800個國際級企業承諾達到淨零目標；這不只是全球目標，更是台灣目標，在2021年4月22日宣布淨零轉型，兩年後台灣在國家、企業等各界共同規畫淨零發展路徑，並擬定12項關鍵戰略，此戰略中到2030年預計將投入9000億元台幣，為達成淨零目標，今年政府預算680億元，明年會增加到960億元以上，使得淨零項目逐步，並逐步實現當中。

龔明鑫進一步說明，2050淨零轉型是台灣重要目標，推動淨零轉型必需依賴運具電動化，而在運具電動化部份，台灣近年來最有成果及進展的是電動機車，因為台灣的電動機車供應鏈非常完整，在機車電動化的部分比全世界都走得快，全世界去年電動機車占機車比例約6%，台灣便已經達到11.9%比重，今年可望持續提高。目前已和東南亞有一些合作和輸出的計畫，希望能推廣到全世界。2030年戰略當中的9000億元，在運具電動化、無碳化部分，就規畫投入1680億元預算，助於整個生態鏈得以公正轉型。

經濟部同樣力挺，部長王美花表示，為獎勵民眾使用電動機車，經濟部明年起將針對南部四個工業園區，提出更積極的補助計畫，包括為獎勵汰舊換新，會對民眾購買電動機車提供碳權2千元、空汙2千元，總共4千元的補助，並由工業局提供預算。王美花提到，雖然這是明年度的預算，但她已經先宣布了，因此請工業局先準備好。

台灣綜合研究院副院長蘇漢邦在專題演講時說明，國發會已將「運具電動化及無碳化」設為關鍵戰略，因此台綜院推估，在2040 年電動運具市售比達成100%政策目標的情境下，電動運具產業預計帶動3.9%的GDP成長率，整體產業鏈產值可擴張至3.9兆元，並帶來57萬個就業機會，創造新一波綠色就業浪潮。政府政策全面啟動，多管齊下，一定能讓電動機車產業成為台灣下一個亮點產業。