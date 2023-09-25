全球500強標杆企業『美的』 桃園空調旗艦展示暨消費者服務中心盛大開幕

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全球500強企業的白色家電巨頭『Midea美的』台灣銷售公司位於桃園的空調旗艦展示暨消費者服務中心，今(25)日盛大開幕！受邀參與的美的集團家用空調事業部總裁趙磊、副總裁周志文及多位嘉賓到場剪綵，一同見證盛大的開幕儀式。

斥資千萬打造的美的空調桃園旗艦展示暨消費者服務中心，為美的目前於台灣最大旗艦點，距桃園高鐵站僅18分鐘路程，位處北桃園的交通樞紐位置。佔地總面積逾300坪，展間及服務廠的外觀建築本體與內部陳設格局，以大面積品牌色調美的藍做基底色系為搭配，呈現出科技感且創新的風格，為北部地區的美的空調消費者帶來更完善優質的家電體驗。

美的台灣銷售公司 總經理吳立祥表示：「近年來，台灣空調市場發展相對成熟，美的2023年進一步扎根，於2024年引進更齊全空調旗艦產品，更全力拓展經銷通路及打造完善的展售空間，提供消費者更優質的服務，也展現美的積極深耕市場的決心。今年下半年將有更多旗艦展示暨消費者服務中心陸續開幕，以充滿科技感的全新品牌風格滿足消費們的各式需求，期待在未來能夠提供更美好的購買與服務體驗。」

美的積極全方位拓展軟硬體等各方面設施與服務，讓消費者不只是買到一台優質空調，更獲得最貼心的服務體驗。全新美的空調桃園旗艦展示暨消費者服務中心展示全系列美的家用空調、商用空調機種及未來多樣化智慧家電，消費者可在寬敞舒適的環境裡，更了解美的全系列商品及美的帶來的最佳服務體驗。

美的一方面積極深耕台灣市場，另一方面更角逐國際。於今年8月22日簽下國際足球巨星Erling Haaland成為全球官方品牌大使，為了慶祝厄林·哈蘭德成為官方品牌大使，美的和曼城更推出了一系列數位行銷活動，透過厄林·哈蘭德在寧靜的家庭環境中使用美的產品來尋找平衡和力量，從而將品牌的口號“Make yourself at home”帶入生活。另外台灣品牌大使陳萱，其熱情、堅持、負責的態度，如同美的品牌經營理念，深受Midea品牌消費者的愛戴。

哈蘭德說：「美的是曼城引以為傲的合作夥伴，到目前為止，我很高興在俱樂部效力期間參與其中。我注意到阿提哈德體育場的美的標誌，了解了他們的規模和抱負，我很高興今天成為全球品牌大使。我們幾周前拍攝的第一個影片非常有趣，我期待著共同努力向前邁進。」美的將繼續與曼城的三冠王合作，通過各種內容活動，以及獨家商品贈品和數位行銷活動，將哈蘭德的粉絲群與美的客戶和全球足球迷聯繫起來。

美的集團智慧家居業務總裁Eric Wang表示：“厄林·哈蘭德是一個家喻戶曉的名字，是全世界都在關注和談論的球員。他如此謙遜，卻又如此強大，23歲的他仍然有潛力被釋放出來——類似於我們的美的品牌。我們很高興今天能與他開始我們的合作夥伴關係。

美的家電官網：https://www.midea.com/tw