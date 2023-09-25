新珍珠粉圓大革命將顛覆產業光速擴大台灣粉圓全球市場規模

珍珠粉圓、小籠包、晶片都是影響世界地球人生活樣貌的台灣之光，其中珍珠粉圓更平易近人、貼近所有消費者生活，連微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）都將珍珠奶茶列為他最愛的食品，只是珍奶製程中最大的痛點，就是煮珍珠粉圓，不僅耗時、耗人工，同時煮的過程需要技術含量，新手失敗率高，且常溫難以長久保存，但2023由來自台灣、兩岸食品製造產業大廠創辦人發明新的珍珠粉圓問世，可免煮即用、遇水則化、冰水亦然、耐泡持久、Q彈依舊，完全無防腐劑及添加劑，口感如現煮，完全解決這個痛點，預計這個針對珍珠粉圓的革命性發明，將一舉讓珍奶市場的全球市場成長規模更光速成長。

珍珠粉圓達人、台北十大必喝手搖飲連鎖品牌店創辦人、以市價15萬台幣學費教店家煮珍珠的珍珠粉圓專家謝家豪表示，去開珍珠奶茶店，最讓人煩惱的除人力短缺、好人熟手不好找以外，最大困難痛點就是煮珍珠，這需要熟手才能做好，因為煮粉圓需要大量水分以深鍋才好操作，過程依據粉圓大小或有不同，需要搭配水滾後、小火煮、關火燜、沒熟透或糖份沒滲透，還要煮第二次，要不時的用鍋鏟(或大湯匙)不停的攪拌，以免黏底等等，一般需耗時標準90分鐘，而且需專人在旁邊照顧40分鐘不能離開，全部製程需耗時40分鐘到兩小時，過程中稍有不慎，例如水溫不夠，粉圓甚至會整個碎掉，更不用說後面還有常溫保存的問題，放太久珍珠會變硬且糊掉，大大影響口感！但現在有新珍珠粉圓的出現，這些問題痛點，完全解決。

這項革命性產品台灣目前獨家代理的台港控股公司顧問、同時也是天使投資人、未來職業學堂、沃客買創業投資公司創辦人彭思舟博士表示，原產於台灣的珍珠奶茶，早已在全球迅速流行，根據財政部關務署統計，歸類為「樹薯澱粉製品」的珍珠，在2022年出口總值達新台幣26.1億，占全球主要消費市場美國日本進口食品第一位，2023年仍在持續成長，若是煮的製程痛點，能夠完全解決，那這項發明將堪比台灣嘉義出身創辦日清食品的創辦人發明速食泡麵，將會顛覆整個產業，現在欣見還是由台商台灣人出手發明新珍珠粉圓解決這項痛點，這將使新珍珠粉圓珍奶市場全球規模持續擴大的速度更快！