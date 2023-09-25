CPC號召攤商參與「在地創生產業共生共榮」年會

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財團法人中國生產力中心(CPC)於今（25）日在台中文化創意產業園區衡道堂-小禮堂舉辦在地創生卓越經營服務團「在地創生產業共生共榮」年會暨「擁抱光芒閱讀趣系列活動(七)」知識饗宴盛會。現場聚集台中市各地傳統市場及夜市攤商代表共襄盛舉，一起關注分享促進地方生活素質提升的關鍵-市場轉型升級。

隨著工商業發展與生活型態變化，便利超商、超級市場及量販店興起，傳統市場及夜市經營發展，受到攤商經營者老化、建築陳舊、環境劣化等因素，影響年輕人一代承接意願，導致珍貴的傳統美食手藝逐漸凋零。CPC多年來承接經濟部振興地方經濟政策，深入各地方傳統市場及列管夜市，導入經營管理觀念及手法，進行傳統市場翻轉改造夯實永續發展基礎。

本次活動由CPC總經理張寶誠致歡迎詞揭開序幕，強調藉由全民樂於閱讀形成風氣，汲取作者豐富的專業經驗，不但能轉換成自身生活與工作智慧，消彌地方衰退與社會暴戾之氣，也能增進經營績效及產業競爭力，累積人才資本與智慧資本。

接著由CPC在地創生卓越經營服務團團長吳肇懿介紹服務團之能量，接著由地方特色產業發展組呂銘進經理分享20多年來專注「傳統市場轉型升級-市場活化創新」輔導經驗，並邀請三位青年攤商現身分享傳承、轉型到新創永續發展的成功經驗；傳承篇之勇於承擔-由台中市建國市場，傳承三代百項素菜-新隆發醬園蔡官典執行長分享；轉型篇之自產自銷-由台中市華美市集，產地到餐桌尚青首選-三兄弟菜攤林和昌主委分享；創業篇之大展身手-由台中市逢甲觀光夜市，百種日式串燒-激旨燒鳥曾建榮負責人分享。毫無保留分享從返鄉承接傳統攤商，觀察洞悉消費者心聲重視顧客需求，研發各種產品持續創新改善滿足顧客，配合經濟部傳統市場翻轉政策，在CPC輔導團隊協助下，透過每年市集攤商星級評核相互學習成長，以公開徵選機制逐步推動市場升級，積極改善衛生環境遵照攤商地方特色，導入市集美學設計並優化改造攤商，除提供良好的購物環境更強化服務品質，讓攤商迎頭趕上現代賣場持續創新的觀念做法，展現傳統市場及夜市濃郁的人情味，把我國最珍貴的熱忱情誼融入，成為國際遊客嚮往體驗感受的場域。

透過本次知識饗宴搭起CPC與地方產業緊密合作夥伴關係，協助傳統市場與夜市傳承珍貴的人情味，強化環境、產品及服務品質，建立攤商及市場夜市的優質品牌形象，豐富國人及國際友人多采多姿的生活，以具體行動振興地方經濟，讓年輕人返鄉傳承獲得收入保障，進而樂於返鄉留駐成為地方創生的生力軍，攜手推動地方產業永續發展，活動在台上與台下熱烈互動中畫下完美句點。