最台天團「玖壹壹」 受邀擔任《霓虹深淵：無限》遊戲代言人 9／27開放限量刪檔封測

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由星重力數位科技代理台港澳「賽博瘋彈幕肉鴿手遊」《霓虹深淵: 無限》日前宣布邀請「玖壹壹」擔任遊戲代言人。擁有台灣公認最台天團「玖壹壹」表示，我們都是遊戲愛好者，這次很榮幸受邀擔任《霓虹深淵：無限》遊戲代言人，剛接觸到遊戲不管是風格、內容，都愛不釋手，還為了這遊戲熬夜好幾天。

此次，更將「玖壹壹」突破6,200萬觀看的派對神曲「來個蹦蹦」改編遊戲主題曲「來個轟轟」，同時，遊戲官方邀請馬來西亞新生代DJ「藍星蕾」擔任MV女主角，官方今日釋出主題曲片段預告，讓玩家們搶先收聽。同時，官方釋出將於9月27日開放限量刪檔封測，玩家可在雙平台（IOS與ANDROID)預約登記下載，喜愛動作冒險與畫風華麗的玩家們，千萬不可錯過！

官方首次特邀最台天團「玖壹壹」擔任《霓虹深淵：無限》遊戲代言人，此次，不僅將「玖壹壹」的派對神曲「來個蹦蹦」改編遊戲主題曲「來個轟轟」，遊戲官方也邀請馬來西亞新生代DJ「藍星蕾」合作，不僅在MV中擔任女主角之外，也特別化身成性感特工「安娜」。在錄製改編歌曲拍攝MV的時候，「玖壹壹」想到前些日子熬夜打遊戲不管是視覺還是內容的快感，讓他們越唱越HIGH，春風說，要不要我們邊打邊唱，更能融入遊戲，還可以打敗魔王成為時間管理大師。

合作過程中，洋蔥也表示，遊戲造型真的是很酷，很想要自己就變成遊戲角色，這也是我玩這麼久遊戲，一直以來的夢想。最終，遊戲官方也實現此願望，將「玖壹壹」酷帥形象像素化置入遊戲派對舞台中，讓玩家可在遊戲中與「玖壹壹」同樂！《霓虹深淵：無限》將在9月27日中午12:00官方開放刪檔封測，玩家可在IOS與ANDROID預約登記下載，本次測試採付費刪檔模式，玩家在封測期間儲值將於遊戲正式上市後返還。