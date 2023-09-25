《國際產業》砸40億美元 亞馬遜入股這AI新創公司

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】為了與日益壯大的雲端事業對手競爭，亞馬遜周一宣布將砸下高達40億美元現金投資備受矚目的AI新創公司Anthropic。

作為投資協議的一部分，亞馬遜的員工與雲端客戶將儘早獲得Anthropic的技術，以便與自己的業務進行整合。且這項投資案可能意味著對亞馬遜產品的需求升高，包括支援AI的晶片。

總部位於舊金山的新創公司Anthropic承諾將大舉採用亞馬遜的雲端服務，包括使用從亞馬遜採購的大量專有晶片來訓練未來的AI模組。此外，Anthropic同意為亞馬遜自家的Trainium和Inferentia晶片開發技術。

亞馬遜雲端部門和Anthropic執行長在接受聯訪時，會立即投資12.5億美元，之後雙方都有權觸發亞馬遜另外27.5億美元資金。

兩家公司拒絕透露亞馬遜現在將持有Anthropic多少股份，也不願透露該新創公司最新的估值。Anthropic最近的估值超過40億美元。

亞馬遜表示，因為持股部位不多，所以不會在Anthropic董事會取得席次。

亞馬遜AWS事業執行長Adam Selipsky表示，這項協議有助於改善 Anthropic的模型，也有助於改善亞馬遜的晶片技術和AI基礎設施。