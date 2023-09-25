礁溪長榮鳳凰「機＋酒」 入住指定專案送萬元家電

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迎接中秋連續假期，長榮鳳凰酒店(礁溪)將於9月28日至10月1日在「桂冠」自助餐廳推出晚餐限定的「燒烤盛宴」，有主廚精心設計的十國風味特色BBQ吃到飽，再搭配生啤酒暢飲，絕對是今年中秋最強的烤肉饗宴。長榮鳳凰同步重磅推出「萬元家電入住送」住房專案，即日起凡入住「義同聚嗨一泊二食」或「義式香醇一泊二食」住房專案，就能直接將市價超過萬元的義大利Giaretti珈樂堤美型家電免費帶回家，尊榮禮遇，每日名額有限。

礁溪長榮鳳凰酒店「義同聚嗨一泊二食住房專案」優惠價13,900元起，專案內容包含一泊二食住宿，並加碼免費升等房型，每房贈送市價13,900元的義大利Giaretti珈樂堤「IH多功能聚嗨料理」1台，左右雙爐加上三種烤盤應用模式，不論一人獨享、四人共餐或八人開趴，都能輕鬆料理美食。另外「義式香醇一泊二食住房專案」優惠價格18,260元起，專案內容包含一泊二食住宿，每房還贈送市價17,800元的義大利Giaretti珈樂堤「Barista C2＋ 全自動義式咖啡機」1台。

長榮鳳凰酒店9月28日到10月1日連續四天，在「桂冠」自助餐廳晚餐時段推出中秋燒烤盛宴，主廚取材全球各地燒烤料理名菜，重新設計十國風味BBQ烤肉料理。像是在中秋烤肉時最經典必吃的烤肉串，主廚選用火烤後多汁柔潤的黃綠櫛瓜、酸甜小番茄、紅黃青三色甜椒以及特色醬料，做成印度坦都里雞肉串、美式肯郡香料烤牛肉串、馬來西亞蒜香胡椒豬肉串。熱愛海鮮燒烤的，可以在自助餐檯上自由享用日式明太子醬烤扇貝、義式烤鱸魚佐燉蔬菜、西班牙鯷魚番茄烤岩螺、墨西哥辣味莎莎烤生蠔。無肉不歡者特別推薦巴西風味烤豬肋排、法式爐烤羊腿佐薄荷醬與匈牙利烤全雞。

巴西風味烤豬肋排以蘋果泥作為醃肉基底，燒烤時再一層一層刷上蘋果泥與特調風味醬料，讓肋排軟嫩好入口且散發蔬果香甜；還有耗時費工的法式爐烤羊腿，從醃製到燒烤至少花費兩小時以上，中秋節只要到長榮鳳凰酒店桂冠自助餐廳，就能在現切檯品嚐星級主廚特製爐烤羊腿，搭配清爽芳香薄荷醬，層次豐富口感絕佳，再加上自助式晚餐澎湃菜色與啤酒無限暢飲，中秋最強燒烤盛宴滿足美食愛好者挑剔的味蕾。