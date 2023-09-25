育達科大廖寶鳳參加雙聯學制　留日追夢碩士

育達科大應用日語系畢業校友廖寶鳳同學,在校就讀期間,除了認真讀書通過日語檢定考外，還參與學校雙聯學制計畫，以交換生前往日本札幌國際大學就讀，在學期間表現優異，於今年一舉考取該校觀光學部繼續攻讀碩士，一圓留學日本的夢想。

廖寶鳳校友育達高中畢業後，選擇就讀育達科大應用日語系，在學校老師們的細心指導與多元教學方式下，逐步充實日語能力，在大二時順利考取日語檢定二級，之後到札幌國際大學留學。廖寶鳳校友表示，在日本留學期間，接受了很多挑戰及不同於臺的體驗，例如剛到日本很內向的自己，沒有任何演講經驗，到了札幌大學第一學期報名參加日語演講比賽，得到特別賞肯定，也從中建立自信心。去年暑假期間安排一場日本踏查之旅，踏訪了德島、東京、宮城、岩手、函館、阿寒湖等地，用五感認識日本各地區的風土民情。今年2月為了確定未來研究所研究方向，也到北海道有名鶴雅集團；另外今年3月通過日本的導遊領隊考試，4月通過韓語1級等考試，未來將持續挑戰日語與韓語更高級別檢定考試。

育達科技大學吳菊校長指出，學校為了提升學生的國際化素養，積極與日本國立德島大學、日本名古屋大學、札幌國際大學和韓國南部大學等海外姊妹校簽立學術交流協議，也透過交換留學和雙聯學制合作幫助育達學子留學圓夢。而廖寶鳳校友為110學年度首批參加日本札幌國際大學雙聯學制計畫的學生之一，如今她已順利獲得育達與日本札幌國際大學兩所大學的畢業證書，擁有臺日雙學士學位，真正落實「育達學費、國際學位」的「國際育達人」教育目標。目前本校還有6位同學在海外進行雙聯學制留學，4位參加交換留學，17名參加海外實習計畫，育達科大提供平台，讓更多的學子能接軌國際學習的機會，培育學生國際移動力，達成「國際育達人」的目標。