高雄Global Mall1~8月業績年增50％ 週年慶推四大好康

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今年國內全面回歸後疫常態生活，迎來旅遊、購物熱潮，高雄的Global Mall新左營車站今年1～8月業績成長超過50％，迎接每年掀起購物熱潮的週年慶，Global Mall新左營車站再加碼衝刺，首波《18週年慶》檔期將於10月5日至18日展開，以歡樂、旅遊為主題，主打「大禮包」多門檻高回饋、點數放大贈及「大FUN送」國外旅遊加碼抽，還有「大樂園」營造歡樂氛圍三大特色。

Global Mall新左營車站的大禮包祭出四大好康，包括持GMpay綁定Global Mall聯名卡消費滿2,000元最高送600元，最高回饋率上看30％，指定餐飲單筆消費「美食消費滿500元送50元」，同時還集結超過20家餐飲品牌推18元商品、買一送一、點數加價購等多項超值優惠，以及旅遊用品、休閒服飾商品下殺5折起。

此外Global Mall新左營車站更加碼回饋會員祭點數放大贈，10月18日會員單筆消費滿1,000元享點數18倍送；為讓歡樂氣氛更加烘托慶祝氛圍，Global Mall打造「大樂園」，特別與三麗鷗超萌大明星Hello Kitty合作，打造三大全台首度亮相可愛打卡點，以及多款聯名會員禮，更加碼推「旅遊大FUN送」，10月5日至31日全台八店會員單筆消費滿888元即可參加抽獎，精選多項旅遊好禮，有機會抽中價值高達10萬元的日本三麗鷗和諧樂園5天4夜雙人遊、iPhone15、Samsonite旅行箱等，預計週年慶整檔期力拚成長20％。

除了高回饋、超值折扣，Global Mall新左營車站還有多家餐飲新櫃登場，以多元美食提供旅客及商圈住戶一站滿足服務，包括已開幕、首度進軍百貨的「粥老大」，主打滋味濃郁鮮甜海鮮粥，週年慶期間推點餐贈限量奶酪、加購59元升級套餐；以及即將於10月初登場的「大阪王將」開幕首日將推有單筆消費享7折起、開幕首六日指定燒餃子享買一送一。

除了四大回饋，Global Mall新左營車站同步集結六大銀行推滿額禮，滿5,000元最高送100元限量商品禮券，更針對新會員再加碼，加入會員即贈限量100點，推薦好友再贈100點。