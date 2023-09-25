不論雞蛋品質均等價收購 產官學：蛋農難有進步誘因

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數十年來國內蛋農只須專心負責生產雞蛋，蛋商則不分大小與品質，全部以相同價格來收購，這就是所謂的「包銷制」。產官學人士均表示，包銷制無論雞蛋大小和品質好壞，通通以均一價收購，根本無法讓飼養的管理有所提升，也無法讓產業進步。

現行包銷制度下，蛋商車穿梭在各牧場間，不分牧場管理良莠，不管雞蛋大小、品質好壞均一價全收，這讓牧場根本不用在意飼養管理知識與技能的提升，且人員及未充分消毒、四處流通的集蛋籃，更加劇禽流感疫情的快速散播。

台北教育大學文化創意產業經營學系兼任助理教授謝昇佑表示，友善畜牧已經再只是倡議，政府不該每次都擔任產業落後的救火隊，國家面對高科技產業都知道要政策領導，更何況是民生產業，應該要看到未來20-30年後的規劃，如果政府沒有辦法提出政策讓產業提升，還有資格做國家領導人嗎？

亞植自然農場二代蛋農黃彥哲說，政府一直推動蛋雞產業轉型，從格子籠飼轉型到密閉水簾畜禽舍，但我們這些友善飼養的蛋農卻沒有得到相同的鼓勵，政府應該要重視這部分。

育誠蛋品／三座屋畜牧場的林育誠說，在平飼模式下，即使有6000隻雞，但只要一個人幾乎就能完成所有管理，人事成本也大大下降，而且產蛋率都維持在8成左右，包銷制卻是好壞的蛋都是一樣的價錢收購，難讓農民有進步的動力。

好日子畜牧場二代蛋農陳柏羽說，台灣雞隻飼養技術並不成熟，希望執政黨和各黨總統候選都能人提出產業轉型方案，而非讓原有的觀念養一輩子，也翻轉大家對養雞的刻板印象，更能解決現有的各種亂象。

民進黨立委林淑芬說，現在每顆殼蛋都要求登錄溯源，然而包銷制度把不同蛋場的蛋混在一起怎麼可能做區隔？難道現在的溯源都是假的嗎？自己在立法院也多次提出對於轉型友善飼養的牧場應有差異化補助。