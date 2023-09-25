全新ACG遊戲開發工具成全球創作者福音 台灣之光於東京電玩展嶄露鋒芒

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日本東京上週舉辦《2023東京電玩展》，為線上遊戲產業於疫情後的重要盛會，全球各大遊戲公司、遊戲硬體與電腦設備廠商共襄盛舉，台灣更有逾五十間公司前往參展，創下過去數年最高紀錄。此次主題為「遊戲悅動、世界幻變」，強調遊戲擁有改變世界的力量，對全球遊戲愛好者宣示「改變世界的第一步」。

台灣知名遊戲製作團隊「玩喵」本次以AI輔助遊戲製作工具《ACG愛創作》驚豔整場電玩展，主打遊戲創作者專屬，透過AI輔助可大幅降低遊戲製作時間，讓所有遊戲創作者、漫畫家、繪師們眼睛一亮，不少日本創作者現場驚呼：「這就是我一直在找的工具！」

《ACG愛創作》結合AI輔助，讓創作者即使不懂程式語言、編程，僅需具備繪圖或劇本撰寫能力，即可在短時間內將想像力變現，製作出具有銷售價值的遊戲，此舉將顛覆AGC遊戲產業的傳統，被譽為全球創作者、繪師、遊戲設計師和小說家的福音。透過最新的AIGC（AI Generated Content）人工智慧生成內容技術，輔助創作者創建更生動的劇本，並提供龐大的模板和圖片素材，大幅提高效率。此外，更支援原生H5，不需綁定特定主機或系統，可在手機和電腦上直接遊玩，並能迅速翻譯成數十種語言，讓全球玩家購買暢玩。

《ACG愛創作》創辦人飯包（葉政暘）表示，誠如本次電玩展主題「遊戲擁有改變世界的力量」，《ACG愛創作》就是最好的範例，只要擁有創意，人人都將不再因技術專業受限，透過《ACG愛創作》快速將創意實現於遊戲中！經過三年的努力，目前《ACG愛創作》已吸引全球上千位創作者加入。更幫助到許多有志難伸的族群，如想法前衛的創作者，或無法適應職場者，都能透過平台盡情發揮創意，創作出獨一無二的作品，更將遊戲變現，增加自身收入。

未來預計將擴展至「女性向」、「百合」和「BL」等領域，打造全球第一個「全性向遊戲市場」。相信遊戲工具的革命將實現更多創作者的夢想，實現前所未有的高價值收益，建立起全球UGC生態系統的最大生態圈。