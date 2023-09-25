賴昇楷｜台股短線回穩 留意4大潛力族群

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上周美國聯準會超乎市場預期的鷹派政策（預告可能還會升息，Fed利率點陣圖預測今年要再升息1碼，明年降息3碼也減到2碼）造成全球股市全面挑水，台股也失去原本短底成形、月線翻揚之技術面優勢，一周下來大盤大跌576點創下今年以來周線最大跌幅並失守半年線，櫃買指數也被拖下水重挫2.63%。

然而在上周台股下跌過程中，盤面出現幾個跡象暗示多頭並未潰散：（1）破線無量且愈跌量愈縮，說明實質賣壓並不大；（2）上周五（9/22）大盤一度摜破頸線8/17低點16,264位置但是收盤有守，說明多頭有意營造「假跌破」、「破底翻」型態；（3）現貨整體「委買張數」驟增，潛藏的護盤力道頗強；（4）多頭點火AI族群一線股，穩盤企圖明顯。

今天台股延續反彈之勢，包括蘋概股、車用、AI、矽智財IC設計、CoWoS設備族群都有表現，終場大盤上漲107點來到五日線附近，以內資為主的櫃買指數更是上漲0.74%連過五日線與月線，雙雙形成「破曉Ｋ線」，但因國際股市仍嫌不穩加上台股本周將放中秋連假導致成交量明顯不足，估計今天多頭踩穩陣腳之後，節前可能較偏量縮觀望。

波段部分，台股自第三季以來，每每來到關鍵上攻時刻總會遇到利空打壓，但在幾度破線、破底之後總能重組攻勢屢仆屢起，可見低檔存在特定神秘力量護持，搭配總統大選可望逐漸升溫，對於後市無須太過悲觀。

潛力股除了可以持續關注上周所提「高速傳輸」族群祥碩、嘉基、譜瑞-KY、信驊、嘉澤、優群、全新；「IP&ASIC」族群世芯-KY、愛普：「記憶體」族群點序、群聯、宜鼎、十銓、威剛、品安、宇瞻、南亞科、華邦電、旺宏等之外，亦可留意「車用」族群之定穎投控、昭輝、東陽、堤維西、帝寶、百達-KY、中華、精成科、瀚宇博、華孚、良得電、麗清等。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。