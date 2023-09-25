《台北股市》外資上周大提款36.2億美元 台股今年漲幅仍稱冠亞股

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【時報記者任珮云台北報導】新興亞股市場中，外資上周唯一買超印尼，賣超則以台股的36.2億美元最重，再來是南韓失血7.9億美元。亞股上周漲跌互見，以雅加達漲0.5%最強，其次是菲律賓漲0.3%，南韓跌3.6%最弱。

累計今年以來最吸金的亞股是日本，獲外資買超金額310.5億美元，接著是印度的156.6億美元、南韓的66.2億美元；賣超則以泰國的44.4億元最多，台股也擴大賣超8.7億美元。2023年以來，亞股以台股漲16.2%最強，再來是越南的18.5%及南韓的11.5%，但泰國跌8.8%最弱，其次是菲律賓的6.8%跌幅。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，Fed上調今年的 GDP成長、下調失業率，顯示美國經濟持續穩健，但Fed最新利率點陣圖也因GDP成長的上調而偏向鷹派，年底升息1碼仍保有彈性，2024年降息幅度與時間也有調整空間，但「Data-dependent」(視通膨及總經數據而定)的基調不變，加上美國政府關門風險，短期對股市形成一定的壓力，對投資人而言，是布局長期資金部位分批介入的時機，可將資金佈置於具長線題材與政策支持的產業相對看好，如半導體產業、人工智慧（AI）等族群。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，最新公布的台灣8月外銷訂單460.4億美元，年減15.7%，為連續第12個月負成長，跌幅較7月的-12%再擴大，終端電子產品需求仍然疲弱，供應鏈持續調整庫存，導致電子產品及資訊通信產品分別年減-17.3%及-14.6%。

廖炳焜認為，進入第四季後預料在季報過後指數將慢慢往上走，另外本週將進入中秋連假，回顧過往中秋節後台股表現，中秋節後一週平均漲幅1.38%，上漲機率達七成五，且台股目前評價面已來到相對合理水位，加上美股第四季獲利表現有望由負翻正，對於提振台股投資情緒有正面幫助。

廖炳焜建議，選股上仍可擇優聚焦半導體、AI相關供應鏈、記憶體、電動車零組件及明年業績成長股如紡織製鞋、航空等。張圭慧認為，儘管短線AI概念股承壓，但隨著 iPhone 15或 Android新機熱賣帶動，高階晶片、相機鏡頭等供應鏈可望受惠，加上AI相關應用蓬勃發展，且在自駕車、智慧工廠等領域落地，AI晶片需求將會強勁成長，AI等有業績或趨勢題材支撐，仍為未來投資主軸。